Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - Алматинка стала шестой женой салафита и отказалась от собственного сына. Ее муж принуждал пасынка читать намаз, запрещал пользоваться смартфоном и смотреть телевизор, передает Kazakhstan Today.

"Много было запретов. Мне нельзя было спать на животе, пить левой рукой, рисовать, лепить. Потом есть стоя, пить стоя нельзя было, есть левой рукой. В основном одни запреты были. Вот самое интересное - я любил лепить, рисовать, а они не разрешали мне. Нельзя было это", - цитирует мальчика телеканал Almaty TV

Под запретом оказалась и вся техника: смартфон, телевизор, планшет, а еще общение с друзьями. Все эти прелести детства для 13-летнего ребенка в один миг стали недоступны. Пока мальчик был на каникулах у бабушки, мама успела влюбиться в салафита, поменять христианскую веру на ислам и стать его шестой женой.

"Мама носила просто длинные юбки. Потом она резко надела хиджаб, уже читала Кораны, несколько книг там. Вот так все началось. Обстановка быстро поменялась за месяц примерно", - вспоминает ребенок.

Познакомились они в фитнес-центре. Брак официально не регистрировали, совершили только обряд "неке кию", то есть бракосочетание по шариату, в мечети. Вместе не жили - мужчина ночевал лишь несколько дней.

"Он делал вид, что ко мне хорошо относится. Как обычно у салафитов есть - они говорят: "Если ты будешь мусульманином, у тебя будет то-то, то-то, вот мы с мамой скоро поедем туда-то". Они так заманивают", - делится воспоминаниями мальчик.

При этом мать даже не слушала родного сына. Напротив, сама заставляла читать намаз. И так продолжалось два года, пока мальчик не позвонил родному отцу.

"Позвонил мне в слезах и объяснил ситуацию. Он сказал: "Вот папа, так и так, меня мама насильственно принуждает к чтению Корана, к занятиям там каким-то непонятным религиозного вида". Плачет ребенок, и я начал разбираться в ситуации. Вот эти 2,5 года, как он мне объяснил, ждал, когда исправится мама", - рассказал отец мальчика.

Но похоже, что мама слишком глубоко погрузилась в религию. В суде предложили оставить ей ребенка, если она примет традиционную веру. Но женщина отказалась. Сейчас мальчик живет с отцом, видеться с мамой не хочет. Впрочем, и она не горит желанием общаться с ним.

Канал отмечает, что на суде ни женщина, ни ее муж не присутствовали. Предоставили медицинское заключение, что женщина в положении. Кстати, то, что мужчина салафит, показала теологическая экспертиза. А женщину признали религиозно неграмотной.

"Мы предложили семье бесплатную реабилитацию в центре "Шанырак" и рекомендовали обратиться к традиционной вере. Однако уверенная в своих убеждениях пара отказалась и от помощи, и от ребенка. Эту пару мы сейчас взяли на контроль", - сообщил руководитель управления по делам религий Алматы Айдар Есенбеков.

В центре теологи вернули в традиционный ислам 250 человек. Со столькими же занятия продолжаются.

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