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Алматинцев просят сообщать о нарушении предпринимателями режима карантина

21.03.2020, 19:48 6751
Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - Алматинцев призывают сообщать о нарушениях предпринимателями режима карантина, передает Kazakhstan Today.
 

В случае обнаружения фактов незаконной деятельности объектов предпринимательства, просим обращаться по номерам: 8 775 882 55 39; 8 775 882 55 46; 8 775 882 55 02; 8 775 882 55 49; 8 775 882 55 72; 8 775 882 55 08; 8 775 882 55 16; 8 775 882 55 12; 8 775 882 55 00; 8 775 882 55 92", - говорится в сообщении городского акимата.

 
Как сообщалось ранее, в Алматы в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции введен карантин. Объекты предпринимательства перешли на новый режим работы. 
 
Приостановлена работа непродовольственных торговых рынков, крупных торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных центров, крупных торговых домов и торговых центров. С 21 марта закрыты объекты сферы услуг, включая центры и кабинеты косметологии, салоны красоты, СПА-салоны, аквапарки, общественные бани, бассейны, солярий, массажные центры, фитнес-залы, в том числе для занятия йогой.
 

В случае нарушения карантина будет установлена предусмотренная законодательством РК ответственность", - напомнили в пресс-службе.

 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч. 
 
На сегодняшний день в Казахстане подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 28 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.
 
 
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. 
 
 

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