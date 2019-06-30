Алматинцы жалуются на нашествие клопов-вонючек

Алматы. 29 июня. Kazakhstan Today - Алматинцы массово жалуются на нашествие вязовых клопов, передает Kazakhstan Today.

Насекомые оккупировали дворы, пробираются в оконные рамы и дальше в квартиры сквозь москитные сетки. Спасаться приходится с помощью специальных средств, сообщает "Первый канал Евразия"

По словам жительницы города Евгении Савельевой, нашествие вязовых клопов наблюдается с начала лета. Насекомых она замечает не только на оконных рамах, но и в квартире: на постельном белье, одежде и даже в волосах.

Они плоские, пролазят даже через сетку. В общем, неприятно. Каждое утро я собираю целыми совками, потому что мы их травим", - рассказала алматинка.

Фотографиями насекомых, заполонивших квартиры, горожане делятся в социальных сетях. По словам специалистов, такое нашествие связано с тем, что клопы вынуждены скрываться от жары и подыскивают более прохладные места. А их количество объясняют погодой в регионе.

Этому послужили, скорее всего, благоприятные погодные условия. Обильные дожди и резкое потепление. Сейчас более 35 градусов. Это благоприятствует тому, что клоп размножается и налетает на окна, подоконники. Он питается сорной растительностью, поедает семена карагача", - рассказал руководитель сектора защиты леса и зеленых насаждений КазНИИ защиты и карантина растений Нуржан Мухамадиев

В акимате отмечают, что в городе ежегодно проводится биологическая и химическая обработка насаждений от вредителей. В этом году было выделено на эти цели около 87 млн тенге. Однако пока дворовые территории в плановую обработку не вошли. Но жильцы могут обращаться в частном порядке в свои КСК и санэпидстанцию.

Место обитания таких клопов в основном деревья семейства вязовых. Как правило, в Алматы - это карагачи. Специалисты уверяют, для людей этот вид насекомых не представляет опасности. Однако неприятный запах, который они источают, доставляет дискомфорт. А у некоторых и вовсе обостряется аллергия.

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