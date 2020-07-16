Аптеки в Нур-Султане продолжают завышать цены

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Еще в трех аптеках столицы продавали лекарства по завышенным ценам, передает Kazakhstan Today.

В Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана рассказали, что сотрудники столичного департамента экономических расследований вместе с прокуратурой установили три факта реализации медпрепаратов с нарушениями предельных цен.

Фармацевты трех аптек подняли цены на "Флемоксин солютаб амоксициллин" - 4800 тенге, "Сумамед" - 7250 тенге и "Гроприносин" - 7500 тенге. В ходе осмотра обнаружены и изъяты медицинские препараты. По противоправным действиям ведется следствие, виновные лица будут привлечены к ответственности.

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