Археологи обнаружили в Северном Казахстане захоронения правителей времен XIV века

Петропавловск. 2 сентября. Kazakhstan Today - Археологи обнаружили в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области захоронения правителей времен XIV века, передает Kazakhstan Today.

Открытие сделали студенты и преподаватели СКГУ имени М. Козыбаева совместно с представителями Margulan centre" Павлодарского государственного педуниверситета во время двухнедельной археологической экспедиции в Уалихановский район СКО. В ходе раскопок в нижнем течении реки Селеты найдены руины древних мавзолеев с захоронениями правителей, остатки мастерских и обжиговых печей, где изготавливался кирпич и архитектурный декор, сообщили в СКГУ.

По мнению ученых, в усыпальнице средневекового мавзолея, относящегося к середине второй половины XIV века, были захоронены представители правящего дома чингизидов из династии Джучи-хана (Жоши-хана). Кроме памятников культово-мемориальной архитектуры, учеными в ходе археологической разведки местности, анализа спутниковых снимков и материалов аэрофотосъемки выявлены многочисленные следы древней ирригации в виде плотин и арыков, обломки керамических сосудов-чигирей от водоподъемных механизмов", - проинформировали в Северо-Казахстанском госуниверситете.

Как рассказал руководитель археологической экспедиции Тимур Смагулов, свидетельства развитого оседлого земледелия могут указывать на расположение здесь поселений и городищ, доказывающих существование на территории Северного Казахстана памятников средневековой городской культуры.

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