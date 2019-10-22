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Авиарейсы FlyArystan сообщением Нур-Султан - Москва стартуют 13 декабря

21.10.2019, 20:20 5077
Авиарейсы FlyArystan сообщением Нур-Султан - Москва стартуют 13 декабря
Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today -Первый казахстанский лоукостер FlyArystan сообщил об открытии продажи билетов на первый международный рейс Нур-Султан - Москва - Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.
 
Полеты будут осуществляться на комфортабельном авиалайнере Airbus A320 и начнутся с 13 декабря 2019 года.
 

Стоимость билетов из Нур-Султана начинается от 19 999 тенге, что на 60% ниже в сравнении с ныне существующими ценами по данному авиасообщению. Из Москвы цена на перелет в один конец начинается от 3333 рублей, включая сборы аэропорта. Купить билеты можно на сайте flyarystan.com", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

 
Рейсы из международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в международный аэропорт Жуковский будут осуществляться ежедневно. Длительность перелета в один конец составит более 3 часов. Из столицы 180-местные авиалайнеры будут вылетать вечером, в 22.10, с прибытием в Москву в 22.40 в тот же день. Обратный рейс вылетает в 23.25 по местному времени и прибывает в 05.35 на следующее утро по времени Нур-Султана. 
 
В авиакомпании отмечают, что данное расписание позволит путешественникам максимально провести световой день в двух городах и будет очень удобным как для бизнесменов, так и для туристов. Вылет будет осуществляться из терминала международных вылетов Т1, регистрация в аэропорту будет открываться за 3 часа до вылета.
 

Москва - город международного значения, который является важным историческим, туристическим и деловым центром среди стран СНГ. Жуковский, в свою очередь, считается одним из наиболее быстро развивающихся аэропортов российской столицы. Только в прошлом году услугами аэропорта воспользовались 1,16 млн пассажиров, что на 173% больше, чем годом ранее. После начала операционной деятельности FlyArystan пассажиропоток в аэропортах Казахстана, куда начали летать самолеты лоукостера в среднем вырос на 30-35%. Мы уверены, что с приходом на российский рынок ситуация повторится и положительный эффект FlyArystan почувствуют не только пассажиры, но и аэропорт Жуковский", - отметила директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

 
Напомним, в мае 2019 бюджетный авиаперевозчик начал летать из Алматы в 6 городов Казахстана, в октябре к авиапарку присоединился третий самолет, который начал совершать полеты из Нур-Султана по четырем направлениям. Своевременность осуществления полетов в среднем составляет 93%, а средняя загруженность бортов достигла отметки 94%. До конца 2019 года планируется расширение авиапарка до четырех бортов, а в 2020 года флот авиакомпании будет увеличен до 10 воздушных судов. 
 

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