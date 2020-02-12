Автомобильные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем осуществляются беспрепятственно

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Автомобильные перевозки грузов между Казахстаном и Китаем осуществляются беспрепятственно, передает Kazakhstan Today.

Автомобильные перевозки грузов между двумя странами осуществляются беспрепятственно. В январе текущего года 5626 грузовых автотранспортных средств пересекли казахстанско-китайскую государственную границу, что больше на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В связи с этим было приостановлено автобусное сообщение по направлениям Алматы - Нур-Жолы - Урумчи, Усть-Каменогорск - Майкапчагай - Урумчи, Жаркент - Хоргос - Кульджа, Аягоз - Бахты - Зимунай (всего 13 рейсов в день в обоих направлениях).

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