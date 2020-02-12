Система Orphus

Автомобильные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем осуществляются беспрепятственно

11.02.2020, 09:43 10747
Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Автомобильные перевозки грузов между Казахстаном и Китаем осуществляются беспрепятственно, передает Kazakhstan Today.
 

Автомобильные перевозки грузов между двумя странами осуществляются беспрепятственно. В январе текущего года 5626 грузовых автотранспортных средств пересекли казахстанско-китайскую государственную границу, что больше на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

 
В связи с эпидемиологической обстановкой в КНР правительством Республики Казахстан принимаются меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса в республику. 
 
В связи с этим было приостановлено автобусное сообщение по направлениям Алматы - Нур-Жолы - Урумчи, Усть-Каменогорск - Майкапчагай - Урумчи, Жаркент - Хоргос - Кульджа, Аягоз - Бахты - Зимунай (всего 13 рейсов в день в обоих направлениях). 
 
При этом также по решению правительства РК в настоящее время закрыт Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос".
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая