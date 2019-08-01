Автовладелец отсудил у "КазАвтоЖола" 8 млн тенге за ДТП, произошедшее из-за занесенной снегом трассы

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - В столице суд принял сторону автовладельца, попавшего в ДТП на трассе Астана - Петропавловск. ДТП произошло зимой и стало причиной гибели человека, передает Kazakhstan Today.

В январе 2018 года на 82-м километре автодороги Астана - Петропавловск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины марки "Шкода Рапид" под управлением С., и автомашины марки "Шкода Супер Б". В результате ДТП пассажиры автомашины марки "Шкода Рапид" были доставлены в центральные районные больницы Шортандинского и Аккольского районов с различными телесными повреждениями, впоследствии один пассажир от полученных телесных повреждений скончался", - сообщили в пресс-службе Есильского районного суда столицы.

Департамент полиции Акмолинской области вынес постановление о прекращении досудебного расследования по уголовному делу по факту ДТП, повлекшего смерть пассажира, поскольку со стороны водителя С отсутствовал состав преступления.

Водителем С. возмещен материальный ущерб и моральный вред пассажирам, в том числе супруге погибшего пассажира. Согласно оценке, рыночная стоимость транспортного средства марки "Шкода Рапид" составила сумму 2 894 000 тенге. Данное автотранспортное средство восстановлению не подлежит", - проинформировали в суде.

Водитель обратился в Есильский районный суд с иском о взыскании с АО "НК "КазАвтоЖол" суммы причиненного ущерба в размере 8 194 000 тенге, которая включает в себя сумму ущерба, оплаченную пассажирам и супруге погибшего, и стоимость не подлежащего восстановлению автотранспорта.

Судом установлено, что, несмотря на неблагоприятные дорожно-климатические условия зимнего периода АО "НК "КазАвтоЖол" никаких мер по расчистке снежных переметов и выполнению противогололёдных мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности на дороге, в день ДТП не проводило. Также не проводились закрытие или ограничение движения автомобильного транспорта на данном участке дороги в момент ДТП. Решением суда с АО "НК "КазАвтоЖол" в пользу автовладельца С. взыскана сумма ущерба. Решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении суда.





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