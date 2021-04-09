Аймагамбетов рассказал, когда дети смогут вернуться в школу

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Министр образования и науки Республики Казахстан рассказал, когда ученики смогут вернуться в школы, передает KAZAKHSTAN TODAY

Ответ очень простой. Когда ситуация с пандемией станет лучше и регионы будут в "желтой", а затем в "зеленой" зонах. Обычно, когда регионы заходят в "зеленую" зону, уже практически все дети так или иначе имеют право обучаться", - прокомментировал глава МОН РК.

Он отметил, что возврат к традиционному формату обучения зависит от кампании по вакцинации, от выполнения санитарно-эпидемиологических требований и ограничений.





Если каждый из нас будет выполнять те требования и рекомендации, о которых говорят наши санитарные врачи, мы гораздо быстрее сможем обуздать эту пандемию и, соответственно, наши дети смогут быстрее вернуться в школы", - добавил Аймагамбетов.

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