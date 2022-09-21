Аймагамбетов рассказал о новых правилах организации школьного питания

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АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Внесены изменения в правила организации питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стоимость буфетной продукции в школьных столовых нередко в два раза дороже, чем в соседнем магазине. Министерством просвещения была создана рабочая группа, состоящая из специалистов, которая разработала необходимые поправки.

Теперь после заключения новых договоров на обеспечение питания с поставщиками услуг цены в школьных столовых, в том числе на буфетную продукцию, напитки и др., будут формироваться с учетом средних рыночных цен, а не произвольно по усмотрению поставщиков услуг. При этом за основу будут взяты база данных на портале государственных закупок и сведения органов статистики. Это позволит предотвратить завышенное ценообразование в столовых", - написал министр просвещения Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что теперь поставщики будут работать строго в соответствии с меню и ценами, указанными организатором конкурса в конкурсной документации. Это нужно для исключения рисков изготовления и реализации запрещенной продукции и формирования рыночных, но не завышенных цен на буфетную продукцию.

Также для того, чтобы родители были информированы о питании или могли оценить его качество, будет поэтапно вводиться норма по публикации на образовательном ресурсе фото блюд, меню, стоимости с возможностью для пользователей оценки качества услуг и безналичной оплаты, преимущественно в городских школах. При этом для бесперебойного обеспечения детей питанием, особенно в детских садах, детских домах, теперь предусмотрена возможность внесения местными исполнительными органами изменений в договоры о закупках в части изменения цен на продукты с учетом уровня инфляции", - написал министр.

По словам главы Минпросвещения, разработанные правила будут реализованы в полной мере со следующего года после заключения новых договоров с поставщиками услуг.

Асхат Аймагамбетов отметил, что в Алматы начат пилотный проект по организации школьного питания.

На сегодня пилот, который направлен на оптимизацию и ускорение процесса организации питания, запущен в трех школах города. Также нами начата работа по обновлению подходов к формированию школьного меню", - добавил министр.