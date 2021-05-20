"Балаган". Представитель Байбека высказалась "об отчаянных попытках" затягивания процесса Мамаем и Иманбаевой

АЛМАТЫ. 19 МАЯ -19 мая состоялось второе заседание в рамках подготовки к судебному процессу по иску первого заместителя председателя партии Nur Otan Бауыржана Байбека. Айжан Ташенова, юрист, представляющий его интересы, обратила внимание на некоторые важные моменты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ровно месяц назад, то есть 19 апреля, Бауыржан Байбек в своем интервью дал четкие и аргументированные ответы на ничем не обоснованные, полные лжи и домыслов обвинения Ж. Мамая и И. Иманбаевой. В том же интервью он публично заявил о намерении обратиться в суд в целях защиты своей чести, достоинства и репутации. По словам юриста, фактически интервью Б. Байбека и стало основой правовой позиции в суде.

В этой связи уже 26 апреля я, как официальный представитель, получила полный пакет документов (более чем 20 официальных постановлений акимата, договоров и иных материалов), опровергающих абсолютно беспочвенные выпады ответчиков. Наряду с этим, я также провела экспресс-анализ информации, находящейся в свободном доступе. В результате я дополнила иск фактами из открытых источников, убедительно подтверждающих правоту истца. То есть на сегодня я могу ответственно заявить, что элементарный фактчекинг данных полностью разбивает ложные утверждения оппонентов и подтверждает, что решения акимата в период работы Б. Байбека принимались исключительно в интересах государства и общества", - сообщила Айжан Ташенова.

Она добавила, что, исходя из этого, в течение 4 дней с момента получения доверенности от Б. Байбека подготовила и уже 30 апреля направила в суд иск вместе с результатами независимой психолого-филологической экспертизы.

Юрист напомнила, что в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом истец, то есть Б. Байбек не обязан доказывать свои требования, напротив, только ответчики должны представить в суд подтверждающие доказательства своих обвинений.

Вместе с тем с учетом резонансности дела и постоянных попыток передергивания фактов со стороны Ж. Мамая и И. Иманбаевой я опубликовала пост, выложив иск и экспертизу для всеобщего ознакомления. Более того, видя деструктивную активность ответчиков в соцсетях, специально тегнула их в день подачи иска. Несмотря на это, на первом заседании ответчики и их адвокаты заявляли, что "не готовы обсуждать предмет иска и экспертизу" и попросили суд "предоставить дополнительное время для изучения материалов дела" и, КАК НИ СТРАННО, "СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ", - сообщила Айжан Ташенова.

Она подчеркнула, что у ответчиков хватает времени для подготовки и размещения в соцсетях, а также в СМИ десятков других материалов с многочисленными оскорблениями, угрозами и лживыми обвинениями.

Как изучавший международное право юрист хочу отметить, что, согласно Положению международных принципов профессиональной этики журналиста "первейшая задача представителей СМИ - гарантировать людям получение правдивой и достоверной информации посредством объективной реальности" (принцип - верность журналиста объективной информации). Ж. Мамай и И. Иманбаева - оба бывшие главные редакторы, как они сами говорят, со стажем в сфере журналистики более 10 лет. Поэтому им известно, что любая информация, а тем более серьезные обвинения, положенные в основу публикаций, должны опираться на конкретные факты и документы, иметь достоверный источник", - добавила юрист.

Вместе с тем, по ее словам, за прошедшие 36 дней с момента опубликования клеветнического видео, документальных подтверждений обвинений так называемого "журналистского расследования" не было обнародовано. Ответчики не смогли представить их не только суду, но даже и своим адвокатам. Об этом на первом заседании заявила адвокат А. Тусупова. Более того, уже сама И. Иманбаева в интервью порталу "kz.media" от 17 мая опрометчиво признала факт отсутствия документальных доказательств и, как следствие, проигрыша в суде.

На сегодняшнем заседании судья неоднократно обращалась к ответчикам с просьбой сформулировать вопросы для психолого-филологической экспертизы, назначаемой судом. Вынесено определение о назначении независимой комплексной судебной экспертизы с приостановлением дела на период ее подготовки. В целом, с учетом отсутствия каких-либо доказательств своим лживым обвинениям, в ходе судебных разбирательств Ж. Мамай и И. Иманбаева всячески пытались увести обсуждение от предмета иска, превращая все в балаган и политический фарс. К примеру, в начале ответчики заявили отвод судье, потом о подаче встречного иска, далее опять потребовали личного участия Б. Байбека, а также многие другие второстепенные вопросы", - рассказала Айжан Ташенова.

По ее словам, этот судебный процесс лишь подтверждает актуальность крылатого высказывания известного британского писателя Джонатана Свифта: "Клевета наносит удары обыкновенно достойным людям, как черви предпочтительно набрасываются на лучшие фрукты".

Поэтому я надеюсь, что, несмотря на отчаянные попытки ответчиков затянуть процесс, суд рассмотрит это дело по существу в установленные законом сроки и поставит справедливую точку в этом споре. Буду продолжать информировать вас о ходе разбирательства", - сказала юрист.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства