Бекшин: В Алматы проводят более 30 исследований по пяти новым штаммам коронавируса

АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Жандарбек Бекшин, выступая на площадке Региональной службы коммуникаций, отметил, что в его ведомстве экстренно реагируют на появление новых штаммов коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В городе внедрена новая методика экспресс-ПЦР-скрининга на определение штаммов COVID-19.

У нас в стране имеется система слежения за штаммами, мы проводим секвенирование, то есть мониторинг. В конце марта, благодаря проверке, выявлено 77% циркулирования "британского" штамма коронавируса в Алматы, уже в конце мая этот показатель вырос до 84%. На этой неделе мы стали работать над индикацией "британского", "индийского", "бразильского", "датского" и "вьетнамского" штаммов", - сообщил Бекшин.

По словам главного санврача Алматы, эти штаммы обладают наибольшей заразностью, течение болезни проходит тяжело. В городе высока заражаемость именно "британским" штаммом, горожане заражаются им в два раза чаще, чем "уханьским".

Бекшин сообщил, что эти знания позволят правильно и своевременно реагировать на эпидемиологическую обстановку в городе, составлять запасы лекарственных препаратов, проводить противоэпидемиологические мероприятия.

Санврач также отметил, что по пяти штаммам в Алматы уже проведено 31 исследование.

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