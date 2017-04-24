Бывшего президента МЦПС "Хоргос" освободили от уголовной ответственности

Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - Бывшего президента Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" (МЦПС) Василия Ни, задержанного при получении взятки в миллион долларов, освободили от уголовной ответственности.

"Бывшего президента Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" освободили от уголовной ответственности. Василия Ни еще в сентябре задержали при получении миллиона долларов. За эти деньги он обещал повлиять на результаты тендера. Свою вину экс-руководитель признал, и теперь судьи неожиданно решили не отправлять его за решетку", - сообщает КТК, передает Kazakhstan Today.

"По ходатайству прокурора, с учетом того, что подсудимые ранее не судимы, по месту работы и жительства характеризуются с положительной стороны, вину в предъявленном им обвинении признали в полном объеме, а также наличия у подсудимой Сайдуллаевой М.М. на иждивении малолетнего ребенка судом на основании части 1 статьи 65 УК РК Ни В.В, Сайдуллаева М. освобождены от уголовной ответственности", - сообщил председатель коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда Бахытжан Караманов.

По материалам дела, президент Международного центра приграничного сотрудничества Василий Ни потребовал миллион долларов от представителя ТОО "Тюльпан Хоргос" . За такую сумму он был готов позволить компании строить гостиничный комплекс на казахстанско-китайской границе. Получить взятку Ни помогала начальник отдела по работе с инвесторами Махаббат Сайдуллаева.

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