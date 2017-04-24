Бывшего президента МЦПС "Хоргос" освободили от уголовной ответственности

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Бывшего президента МЦПС "Хоргос" освободили от уголовной ответственности24.04.2017
Общество  22:25

Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - Бывшего президента Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" (МЦПС) Василия Ни, задержанного при получении взятки в миллион долларов, освободили от уголовной ответственности.

"Бывшего президента Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" освободили от уголовной ответственности. Василия Ни еще в сентябре задержали при получении миллиона долларов. За эти деньги он обещал повлиять на результаты тендера. Свою вину экс-руководитель признал, и теперь судьи неожиданно решили не отправлять его за решетку", - сообщает КТК, передает Kazakhstan Today.

"По ходатайству прокурора, с учетом того, что подсудимые ранее не судимы, по месту работы и жительства характеризуются с положительной стороны, вину в предъявленном им обвинении признали в полном объеме, а также наличия у подсудимой Сайдуллаевой М.М. на иждивении малолетнего ребенка судом на основании части 1 статьи 65 УК РК Ни В.В, Сайдуллаева М. освобождены от уголовной ответственности", - сообщил председатель коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда Бахытжан Караманов.

По материалам дела, президент Международного центра приграничного сотрудничества Василий Ни потребовал миллион долларов от представителя ТОО "Тюльпан Хоргос". За такую сумму он был готов позволить компании строить гостиничный комплекс на казахстанско-китайской границе. Получить взятку Ни помогала начальник отдела по работе с инвесторами Махаббат Сайдуллаева.
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