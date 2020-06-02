Блокпосты сняты в Жамбылской области

Тараз. 1 июня. Kazakhstan Today - С 1 июня в Жамбылской области сняты блокпосты между областными и районными населенными пунктами, передает Kazakhstan Today.

Вечером 31 мая начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов принял участие в закрытии блокпоста в Жуалынском районе, сообщает Polisia.kz

В своем выступлении перед сотрудниками блокпоста начальник департамента полиции области поблагодарил от имени министра МВД РК Ерлана Тургумбаева и акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева полицейских, медицинских работников, военнослужащих и волонтеров, которые самоотверженно сутками несли службу вдали от дома, семьи, в полевых условиях, стояли на страже здоровья и безопасности граждан. В торжественной обстановке Cулейменов вручил всем сотрудникам блокпоста благодарственные письма.

Мы благодарны гражданам, которые относились с пониманием к нашей службе. И очень признательны министру МВД РК Ерлану Тургумбаеву, что были созданы все условия для нашей службы. Спасибо, что отметили наш труд премиями", - сказал старший участковый инспектор Жуалынского РОП Ержан Саурыков.

Согласно статистике, с 31 марта по 30 мая через блокпосты Жамбылской области прошло более 800 тысяч человек и 700 тысяч единиц транспорта. Ответственность в период карантина легла на сотрудников 43 областных и районных блокпостов: 216 полицейских, 115 медицинских работников, 112 военнослужащих и 37 сотрудников акиматов.





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