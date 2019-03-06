Болат Кальянбеков назначен гендиректором телеканала "Алматы"

Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - Болат Кальянбеков назначен генеральным директором телеканала "Алматы", передает Kazakhstan Today.

"Сегодня председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абай Рахметулин провел собрание, в ходе которого судьи и сотрудники высшего судебного органа отметили значительные заслуги Болата Кальянбекова на должности пресс-секретаря Верховного суда. А. Рахметулин сообщил о переходе его на другую работу - генеральным директором телеканала "Алматы", - сообщила в Facebook бывшая коллега Болата Кальянбекова Гульмира Муханбетжанова.

Ранее телеканал "Алматы" возглавлял Алибек Алденей. Болат Кальянбеков работал в должности пресс-секретаря Верховного суда с 2014 года.

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