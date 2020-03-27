Более 11,6 тыс. семей получили помощь в рамках акции "Біз біргеміз!"

Только за последние 6 дней помощь на 214 млн тенге оказана более 11 600 семей по всей стране.
Хочу поблагодарить волонтеров "Jas Otan" и активных нуротановцев, которые на добровольной основе вызвались обеспечить бесконтактную доставку социальных пакетов одиноким пожилым людям, малообеспеченным и многодетным семьям, гражданам с особыми потребностями и другим особо нуждающимся гражданам", - написал первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек на своей странице в Фейсбуке.
Напомним, 24 марта в столице состоялось первое заседание попечительского совета общественного фонда "Birgemiz", учрежденного по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева с целью поддержки нуждающихся слоев населения в условиях борьбы с коронавирусом.
Во вновь созданном общественном фонде на сегодня представителями крупного бизнеса страны уже аккумулировано свыше 40 млн долларов, которые по решению попечительского совета будут направлены на адресную помощь гражданам из социально-уязвимых слоев населения. Начата работа по определению видов помощи и категорий её получателей.
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