Более 11,6 тыс. семей получили помощь в рамках акции "Біз біргеміз!"

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - В рамках инициированной главой государства общереспубликанской акции "Біз біргеміз!", по поручению Елбасы , партией Nur Otan и фондом Первого Президента были выделены средства на поддержку социально уязвимых слоев населения в период коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Только за последние 6 дней помощь на 214 млн тенге оказана более 11 600 семей по всей стране.

Хочу поблагодарить волонтеров "Jas Otan" и активных нуротановцев, которые на добровольной основе вызвались обеспечить бесконтактную доставку социальных пакетов одиноким пожилым людям, малообеспеченным и многодетным семьям, гражданам с особыми потребностями и другим особо нуждающимся гражданам", - написал первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек на своей странице в Фейсбуке.

Во вновь созданном общественном фонде на сегодня представителями крупного бизнеса страны уже аккумулировано свыше 40 млн долларов, которые по решению попечительского совета будут направлены на адресную помощь гражданам из социально-уязвимых слоев населения. Начата работа по определению видов помощи и категорий её получателей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства