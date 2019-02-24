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Больные туберкулезом учителя преподавали в школе и детском саду в Астане

31.01.2019, 14:16 25059
Больные туберкулезом учителя преподавали в школе и детском саду в Астане
Астана. 31 января. Kazakhstan Today - В Астане у двух учителей выявили туберкулез, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в столичном департаменте охраны общественного здоровья, 19 января с жалобами на кашель обратилась преподаватель английского языка детского сада №33. После диагностических процедур 25 января ей был поставлен диагноз "туберкулез". Женщина также по совместительству работала в детском саду №44. 
 
Кроме того, туберкулез выявили у преподавателя английского языка в начальных классах школы №80. С 22 января она проходит лечение в противотуберкулезном диспансере города Астаны.
 
По данным департамента, в учебных заведениях провели дезинфекцию, определили круг контактных, организовали медицинское наблюдение и обследование детей на предмет возможного заболевания. Сотрудников направили на внеочередное медицинское обследование.
 
В настоящее время департаментом охраны общественного здоровья столицы проводятся процедуры по открытию через органы прокуратуры внеочередных проверок указанных детских садов и школы.
 

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