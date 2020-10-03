Бывшего "акжоловца" сняли с праймериз Nur Otan за фальсификации

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Комитет партийного контроля Nur Otan опубликовал информацию о результатах проверки по фактам фальсификации в ходе онлайн-голосования на праймериз членов ППО "Союз строителей Казахстана" в Сарыаркинском районе Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

В связи с распространением в сети и социальных сетях информации о фальсификации голосов на праймериз в пользу кандидата Талгата Файзуллиевича Ергалиева, баллотирующегося в Сарыаркинском районе города Нур-Султана, комитетом партийного контроля была инициирована и проведена специальная проверка по данному факту.

В ходе проверки установлено, что имели место факты голосования за членов партии третьими лицами, голосования лиц, не являющихся членами партии. Кроме того, отдельные голосующие ППО "Союз строителей Казахстана" работают и проживают в других регионах, не связаны с данным первичной партийной организацией. Выявлены факты, когда номера мобильных телефонов, числящиеся за членами ППО, в действительности принадлежали другим лицам.

Учитывая допущенные нарушения устава партии Nur Otan, правил проведения праймериз партии Nur Otan при организации и проведении онлайн-голосования в ППО "Союз строителей Казахстана", по рекомендации комитета партийного контроля организационный комитет Нур-Султанского городского филиала партии принял решение об отмене регистрации в качестве кандидата на праймериз Талгата Файзуллиевича Ергалиева.

В целом в рамках обеспечения открытого, прозрачного и честного проведения внутрипартийных выборов комитетом партийного контроля выявлено более 30 нарушений, по которым приняты соответствующие меры, снято пять кандидатов и к партийной ответственности привлечено 15 членов партии.

По всем нарушениям правил проведения праймериз можно обращаться на горячую линию 8 (800) 080 4441 (звонок бесплатный) или по электронной почте komek@nurotan.kz. Все сигналы будут детально изучены комитетом партийного контроля. К виновным будут приняты самые принципиальные меры, вплоть до исключения из партии.





Стоит отметить, что Талгат Ергалиев был депутатом мажилиса пятого созыва от Демократической партии Казахстана «Ак жол».

Ранее Nur Otan наказал партийцев Туркестанской области за принуждение к голосованию на праймериз.

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