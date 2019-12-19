C 1 января 2020 года в Казахстане вступит в силу запрет на предоставление займов казахстанцам с низкими доходами

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Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - C 1 января 2020 года в Казахстане вступит в силу запрет на предоставление займов тем, чей доход ниже прожиточного минимума, передает Kazakhstan Today.

C 1 января 2020 года изменяются подходы к расчету долговой нагрузки заемщиков - введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума , а также повышены требования к достаточности собственного капитала банков, что понизит экономические стимулы банков к выдаче беззалоговых займов, особенно гражданам с низкими доходами", - говорится в ответе председателя Нацбанка РК Ерболата Досаева на депутатский запрос.

Кроме этого, разработаны поправки в законодательные акты по запрету начисления неустойки и комиссий по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц после 90 дней просрочки. Этим будет ограничен постоянный рост задолженности по беззалоговым потребительским займам. Поправки включены в проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений", одобренный мажилисом парламента РК.

Как отмечается в сообщении, наблюдавшийся в последние годы быстрый рост потребительского кредитования на сегодня замедлился. Рост задолженности в сегменте беззалогового потребительского кредитования в 2017 и 2018 годах составлял 31% и 28% в год, соответственно. За 10 месяцев текущего года рост портфеля беззалоговых потребительских займов составил лишь 8%. За этот же период среднемесячная заработная плата казахстанцев увеличилась на 16%, что опережает рост задолженности по беззалоговым займам в два раза.

По величине рынка кредитования физических лиц Казахстан относится к группе стран с низким уровнем долга. Отношение портфеля потребительских займов к ВВП составляет около 9,2%. В России данный показатель равен 14,3%, в Польше - около 30%, в Германии - свыше 40%, в США - более 85%.

Для недопущения закредитованности граждан и обеспечения оптимальных темпов роста потребительского кредитования Национальный Банк реализовывает регуляторные меры. 3 июля текущего года президентом РК подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения", который предусматривает введение с 1 января 2020 года регулирования и надзора в отношении всех юридических лиц, предоставляющих займы населению. Таким образом, все субъекты кредитования будут работать в одном регулируемом поле, и соблюдать полный спектр требований по защите заемщиков, таких как требования к условиям договоров займа, предельные ставки вознаграждения, необходимость предоставления информации в кредитные бюро, соблюдения коэффициента долговой нагрузки и другие", - отмечается в письме.

Кроме этого, в Нацбанке ответили на предложение депутатов исключить практику запрета на выезд за границу тем, кто имеет задолженности по кредитам.

По ограничению на выезд должников-физических лиц. Любое решение о временном ограничении на выезд должников-физических лиц из страны принимается при наличии задолженности свыше 20 МРП (50,5 тыс. тенге) и на основе санкции суда. Ограничение распространяется не только на должников по кредитам, но и на лиц, имеющих задолженность по налогам, алиментам и другим платежам... Полная отмена указанного инструмента нецелесообразна. При этом, Национальный банк считает возможным совместно с заинтересованными государственными органами рассмотреть вопрос увеличения пороговой суммы задолженности должника, при превышении которой будет применяться временное ограничение на выезд из Республики Казахстан", - говорится в документе.

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