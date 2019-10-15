В Казахстане введут запрет на кредиты малоимущим

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Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Казахстанцам с доходом ниже прожиточного минимума запретят предоставлять займы. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании правительства РК, передает Kazakhstan Today.

До конца этого года будут приняты меры, предусматривающие запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей по беззалоговым потребительским займам с просроченной задолженностью свыше 90 дней, запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, меры регулирования, направленные на дестимулирование выдачи беззалоговых потребительских займов, особенно гражданам с низкими доходами", - цитирует Досаева Kazparvda.kz .

Также Досаев отметил активизацию банков для реализации программы льготного кредитования приоритетных областей экономики на сумму 600 млрд тенге.

На 11 октября текущего года в банках на рассмотрении находится 340 проектов на сумму 236,7 млрд тенге. Одобрен 181 проект на сумму 130 млрд тенге. Выдано 118 займов на сумму 43,2 млрд тенге. В рамках реализации программы получили займы более 9 тыс. семей. В настоящий момент в банковской системе продолжается комплексная независимая оценка качества активов банков . Завершить ее планируется в декабре текущего года", - проинформировал председатель Национального банка РК.

По его словам, в феврале 2020 года ожидается обсуждение и утверждение индивидуальных планов корректирующих действий с банками. Вследствие этого ожидается повышение прозрачности и укрепление банковской системы.

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