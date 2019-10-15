В Казахстане введут запрет на кредиты малоимущим

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До конца этого года будут приняты меры, предусматривающие запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей по беззалоговым потребительским займам с просроченной задолженностью свыше 90 дней, запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, меры регулирования, направленные на дестимулирование выдачи беззалоговых потребительских займов, особенно гражданам с низкими доходами", - цитирует Досаева Kazparvda.kz.
Глава Нацбанка напомнил, что для ограничения системных рисков, связанных с неконтролируемым ростом долговой нагрузки населения, в июле этого принят закон, предусматривающий включение в периметр регулирования всех субъектов потребительского кредитования.
Также Досаев отметил активизацию банков для реализации программы льготного кредитования приоритетных областей экономики на сумму 600 млрд тенге.
На 11 октября текущего года в банках на рассмотрении находится 340 проектов на сумму 236,7 млрд тенге. Одобрен 181 проект на сумму 130 млрд тенге. Выдано 118 займов на сумму 43,2 млрд тенге. В рамках реализации программы получили займы более 9 тыс. семей. В настоящий момент в банковской системе продолжается комплексная независимая оценка качества активов банков. Завершить ее планируется в декабре текущего года", - проинформировал председатель Национального банка РК.
По его словам, в феврале 2020 года ожидается обсуждение и утверждение индивидуальных планов корректирующих действий с банками. Вследствие этого ожидается повышение прозрачности и укрепление банковской системы.
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