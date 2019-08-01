Нацбанк Казахстана приступает к оценке качества активов банковского сектора Казахстана

Алматы. 31 июля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана с 1 августа 2019 года приступит к оценке качества активов банковского сектора Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"Будет проведена оценка качества активов банковского сектора (AssetQualityReview -AQR). Данный процесс стартует 1 августа текущего года и коснется 14 крупнейших банков, занимающих порядка 87% активов банковского сектора страны", - сообщили в Национальном банке РК.

AQR является общепризнанной практикой на мировом рынке по осуществлению комплексной оценки финансовой стабильности банковского сектора. Это своего рода диагностика, позволяющая определить потребность банков в капитале, дать оценку качества портфелей, проанализировать практику кредитования.

Проводимая Нацбанком работа в этом направлении преследует три основные цели. Во-первых, обеспечение прозрачности всей банковской системы за счёт

повышения качества доступной информации о финансовом состоянии ключевых банков.

Во-вторых, укрепление финансовой стабильности за счёт выявления и внедрения корректирующих мер для улучшения финансового состояния банков (при необходимости).

В-третьих, повышение доверия со стороны инвесторов и вкладчиков за счет демонстрации надёжности банков, работающих в Казахстане.

Результатом процедуры станет совершенствование действующих бизнес-процессов банков (в соответствии с лучшей международной практикой), активизация кредитования реальной экономики и улучшение качества предоставляемых услуг для населения Казахстана.

Кроме того, за счет повышения прозрачности финансового сектора для потенциальных инвесторов прогнозируется улучшение инвестиционного климата Казахстана в целом.

Для обеспечения прозрачности и объективности самой оценки Национальный банк Казахстана проведет AQR совместно с международным консультантом и независимыми аудиторскими компаниями. Изучение состояния казахстанского банковского сектора будет осуществлено в соответствии с методологией Европейского Центрального банка, которая гарантирует соблюдение единых международных стандартов качества и обеспечивает доверие к результатам программы со стороны международного сообщества. При этом методология Европейского Центрального Банка скорректирована с учетом специфики законодательства и бизнес-процесса казахстанских фининститутов.

Завершить AQR планируется в декабре 2019 года. Результаты программы будут прозрачными для банков-участников оценки качества активов. При необходимости, по итогам работы будет составлен план мероприятий по принятию корректирующих мер в среднесрочной перспективе и даны необходимые рекомендации для банков второго уровня по дальнейшему совершенствованию действующих бизнес-процессов.

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