Досаев рассказал, каким образом будет рассчитываться долговая нагрузка заемщика при выдаче займов

При расчете коэффициента долговой нагрузки граждан при выдаче займа будут учитываться все обязательства заемщика, его платежеспособность и социальный статус. Так, при расчете предельного размера коэффициента долговой нагрузки будет установлен вычет прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего члена семьи из дохода заемщика. В рамках пруденциального регулирования будут повышены требования к собственному капиталу банков при предоставлении беззалоговых потребительских кредитов. Это будет дестимулировать банки к проведению агрессивной кредитной политики", - сказал Досаев на заседании правительства.
По его словам, будут внесены поправки в закон о банках и банковской деятельности и в закон о микрофинансовых организациях в части введения запрета начисления неустойки, комиссий и иных платежей на займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Указанные поправки будут внесены Нацбанком на рассмотрение парламента в сентябре текущего года.
Как отметил глава финрегулятора, соответствующие поправки в подзаконные акты будут приняты Нацбанком в сентябре текущего года, проинформировала пресс-служба банка.
Как сообщалось ранее, президент РК подписал указ "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан", который предусматривает погашение в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам для отдельных категорий граждан в размере до 300 тыс. тенге, при этом сумма задолженности не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года, а также списание всем гражданам РК начисленных сумм штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам.
Кроме этого, в Казахстане введут регулирование всех субъектов кредитования, включая кредитные товарищества, ломбарды и онлайн-кредиторов, что позволит ограничить неконтролируемый рост долговой нагрузки населения.
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