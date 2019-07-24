Досаев рассказал, каким образом будет рассчитываться долговая нагрузка заемщика при выдаче займов

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Каким образом будет рассчитываться долговая нагрузка заемщика при выдаче займов, рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает Kazakhstan Today.

При расчете коэффициента долговой нагрузки граждан при выдаче займа будут учитываться все обязательства заемщика, его платежеспособность и социальный статус. Так, при расчете предельного размера коэффициента долговой нагрузки будет установлен вычет прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего члена семьи из дохода заемщика. В рамках пруденциального регулирования будут повышены требования к собственному капиталу банков при предоставлении беззалоговых потребительских кредитов. Это будет дестимулировать банки к проведению агрессивной кредитной политики", - сказал Досаев на заседании правительства.

По его словам, будут внесены поправки в закон о банках и банковской деятельности и в закон о микрофинансовых организациях в части введения запрета начисления неустойки, комиссий и иных платежей на займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Указанные поправки будут внесены Нацбанком на рассмотрение парламента в сентябре текущего года.

Как отметил глава финрегулятора, соответствующие поправки в подзаконные акты будут приняты Нацбанком в сентябре текущего года, проинформировала пресс-служба банка.

Как сообщалось ранее, президент РК подписал указ "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан" , который предусматривает погашение в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам для отдельных категорий граждан в размере до 300 тыс. тенге, при этом сумма задолженности не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года, а также списание всем гражданам РК начисленных сумм штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам.

Кроме этого, в Казахстане введут регулирование всех субъектов кредитования , включая кредитные товарищества, ломбарды и онлайн-кредиторов, что позволит ограничить неконтролируемый рост долговой нагрузки населения.

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