Талдыкорган. 31 января. Kazakhstan Today - Четыре ДТП произошло на трассе Алматы - Капшагай из-за гололеда, передает Kazakhstan Today.

На разных участках трассы зафиксировано четыре столкновения автомашин, самая крупная из аварий с участием снегоуборочного грузовика произошла на 58-м километре. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В ведомстве также проинформировали, что к этому часу работники дорожных служб практически завершили подсыпку дорожного полотна специальными противогололедными ингредиентами. В настоящее время движение транспортных средств на автодороге Алматы - Капшагай восстановлено в обоих направлениях.

На месте продолжают находиться несколько нарядов дорожно-патрульной полиции, заключили в пресс-службе.

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