Число суицидов среди молодежи снижается, но цифра все же огромная - Калетаев

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - Число суицидов среди молодежи снижается, но цифра все же остается огромной. Об этом сегодня на правительственном часе в мажилисе сообщил министр общественного развития Дархан Калетаев, передает корреспондент агентства.

В Казахстане снижается количество суицидов и суицидальных попыток среди молодежи. Тем не менее проблема суицидов в молодежной среде продолжает оставаться актуальной", - сказал глава ведомства.

Он уточнил, что в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, число суицидов среди молодежи снижено на 3,9%: с 654 до 628. "Но это все же огромная цифра", - подчеркнул Калетаев.

Министр отметил, что формирование суицидального поведения зависит от взаимодействия биологических, психологических и социальных факторов, а также могут влиять ценностные ориентиры.

Работа по профилактике суицидов будет продолжена совместно с МОН, научными и общественными институтами", - заключил Калетаев.

Напомним, что на прошлой неделе советник министра образования и науки Раиса Шер заявила о росте числа детских суицидов в Казахстане. По сравнению с 2017 годом наблюдается увеличение суицидов среди детей на 6,6%.

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