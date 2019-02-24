ДЧС Алматы рекомендует временно отказаться от хождения и катания по заснеженным склонам

Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - ДЧС Алматы рекомендует отказаться от хождения и катания по заснеженным склонам в связи с опасностью склона лавин, передает Kazakhstan Today.

В связи с гидрометеорологической обстановкой хождение, катание по заснеженным склонам не рекомендуется", - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

В ведомстве также проинформировали, что в целях обеспечения безопасности на участках автодороги Шымбулак - Туюксу сегодня был осуществлен профилактический спуск снежной лавины в бассейне реки Киши, на лавиносборнике №17 ("Эдельвейс"). Объем сошедшей снежной массы составил 11 000 кубометров.

На момент взрывных работ автодорога Медео - Шымбулак была временно перекрыта. В ходе проведения профилактических работ никто не пострадал. В связи с большим объемом выпавшей снежной массы проводится расчистка участков автодороги Шымбулак - Туюксу. Привлечена техника АГЭТУ ГУ "Казселезащита" в количестве 2 единиц и 7 человек", - уточнили в пресс-службе.

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