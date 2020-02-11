Тараз. 10 февраля. Kazakhstan Today - Детские сады и школы Кордайского района возобновили работу, передает Kazakhstan Today.
Сегодня в Кордайском районе возобновили работу детские сады и школы. Всего в трех пострадавших селах - Масанчи, Аухатты, Сортобе - имеется 9 школ. Из них 8 начали работать, а на базе одной расположился оперативный штаб. Учащиеся этой школы будут посещать близлежащие школы. Также начали работать 7 детских садов, их посещают 1350 детей, сообщает "Хабар 24".
Ночью поступила первая гуманитарная помощь для сельчан, которые остались без крова. Жители села Жалпактобе Жамбылского района собрали для пострадавших продукты питания, постельное белье и медикаменты.
Вечером ожидается прибытие очередной гуманитарной помощи.
Вторая ночь после беспорядков прошла спокойно. Для безопасности жителей ведется круглосуточное дежурство полицейских и других силовых структур. Они также продолжают контролировать движение всего автотранспорта: проводят тщательный досмотр машин и проверяют документы пассажиров. Режим ЧС местного масштаба в районе по-прежнему сохраняется.
7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в ходе которых погибли 10 человек, 43 человека были госпитализированы. В результате пожаров пострадали 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. Досудебное производство ведется по двум статьям УК РК: статья 272 (Организация и участие в массовых беспорядках) и 99 статья (Умышленное убийство).
Замглавы МВД Алексей Калайчиди сообщил, что удалось установить личность провокатора, из-за рассылок которого произошли беспорядки.
Я хочу сказать, что мы установили этого провокатора, который рассылал. Самое страшное, что он их сопровождал не очень хорошими комментариями. Вот это и послужило тому, что молодежь пошла… Мы и в других регионах страны нашли провокаторов, которые занимались рассылкой", - сказал он.
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