Тараз. 10 февраля. Kazakhstan Today - Детские сады и школы Кордайского района возобновили работу, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Кордайском районе возобновили работу детские сады и школы. Всего в трех пострадавших селах - Масанчи, Аухатты, Сортобе - имеется 9 школ. Из них 8 начали работать, а на базе одной расположился оперативный штаб. Учащиеся этой школы будут посещать близлежащие школы. Также начали работать 7 детских садов, их посещают 1350 детей, сообщает "Хабар 24" .

Ночью поступила первая гуманитарная помощь для сельчан, которые остались без крова. Жители села Жалпактобе Жамбылского района собрали для пострадавших продукты питания, постельное белье и медикаменты.

Вечером ожидается прибытие очередной гуманитарной помощи.

Вторая ночь после беспорядков прошла спокойно. Для безопасности жителей ведется круглосуточное дежурство полицейских и других силовых структур. Они также продолжают контролировать движение всего автотранспорта: проводят тщательный досмотр машин и проверяют документы пассажиров. Режим ЧС местного масштаба в районе по-прежнему сохраняется.





7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в ходе которых погибли 10 человек , 43 человека были госпитализированы. В результате пожаров пострадали 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. Досудебное производство ведется по двум статьям УК РК: статья 272 (Организация и участие в массовых беспорядках) и 99 статья (Умышленное убийство).









Я хочу сказать, что мы установили этого провокатора, который рассылал. Самое страшное, что он их сопровождал не очень хорошими комментариями. Вот это и послужило тому, что молодежь пошла… Мы и в других регионах страны нашли провокаторов, которые занимались рассылкой", - сказал он.

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