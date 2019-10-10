Директора Школы искусств подозревают в получении взятки за трудоустройство по госпрограмме

Тараз. 9 октября. Kazakhstan Today - Директор Школы искусств отдела образования акимата Шуского района Жамбылской области подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении директора КГКП "Школа искусств отдела образования акимата Шуского района" по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Он подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство преподавателем ремесла в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек". Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесено судом", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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