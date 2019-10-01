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Бывший директор школы-гимназии в Алматы оштрафована за взятку

30.09.2019, 12:03 11746
Алматы. 30 сентября. Kazakhstan Today - Бывший директор школы-гимназии в Алматы оштрафована за взятку, а экс-директор школы в Шымкенте подозревается в мошенничестве, передает Kazakhstan Today.
 
Антикоррупционной службой Алматы ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего директора общеобразовательной школы-гимназии №98" Найзабековой Д.А. Она подозревалась в получении взятки в сумме 50 тыс. тенге за беспрепятственный перевод ребенка из общеобразовательной школы-гимназии №181 в школу №98, сообщила Антикоррупционная служба РК.
 
27 сентября текущего года приговором районного суда №2 Медеуского района Алматы Найзабекова осуждена за получение взятки, и ей назначено наказание в виде штрафа в 1 млн 250 тыс. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
 
Между тем Антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование в отношении бывшего директора средней школы №49 управления образования города по подозрению в мошенничестве.
 

Она подозревается в получении обманным путем денежных средств в сумме 500 тыс. тенге от гражданина под предлогом его трудоустройства в школу в качестве учителя математики, тогда как фактически она на тот период уже не являлась директором школы и была не уполномочена разрешать данный вопрос", - пояснили в ведомстве.

 
Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности будет вынесено судом.
 
Напомним, в Туркестанской области в получении взятки в сумме 200 тысяч тенге за продление трудового договора подозревается директор средней школы №15 Жетисайского района. Кроме того, начато следствие в отношении директора средней школы №34 Махтааральского района. Директора подозревают в получении взятки в сумме 150 тысяч тенге за трудоустройство на должность уборщицы. 
 

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