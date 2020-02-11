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До 1 октября ограничено движение по проспекту Богенбай батыра в Нур-Султане

10.02.2020, 20:26 6508
Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Из-за капитального ремонта несущей части моста через железнодорожные пути с 16 января до 1 октября текущего года ограничено движение для всех видов транспорта по проспекту Богенбай батыра на участке от улицы Уалиханова до улицы Акжол, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с ограничением движения, количество полос уменьшено с четырех до двух в каждом направлении. В целях снижения нагрузки на данном участке, введен временный запрет левого поворота с мостовой части на улицу Уалиханова, за исключением маршрутных автобусов. Также произведены сопутствующие мероприятия на близлежащих перекрестках для исключения чрезмерной нагрузки", - сообщили в акимате города.

 
Отмечается, что водителям необходимо заранее планировать маршрут.
 

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