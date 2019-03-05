Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Дороги закрыты из-за непогоды в пяти регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным ТОО "Казахавтодор", с 11.40 сегодня из-за метели и плохой видимости закрыто движение на участке автодороги Астана - Киевка (42-й - 51-й километры трассы Астана - Кабанбай батыра - Киевка - Темиртау) для всех видов автотранспорта, сообщили в Комитете по ЧС.

В Карагандинской области с 17.30 в связи с метелью введено ограничение движения по всем направлениям для грузового и общественного автотранспорта.

Между тем в Актюбинской области с 11.40 также из-за сильной метели и нулевой видимости ограничено движение для всех видов автотранспортных средств на участках автодорог: Актобе - Астрахань (175-й - 330-й километры, от поселка Шубаркудык до границы Атырау), Актобе - Оренбург (24-й - 99-й километры, от поселка Хлебодоровка до границы РФ), Белогорка-Карабутак (773-й - 965-й километры, от поселка Белогорка до поселка Карабутак), Кобда - Уральск (526-й - 615-й километры, от поселка Кобда до границы ЗКО).

В Костанайской области с 18.00 закрыто движение на участке автодороги республиканского значения А-23 Денисовка - Житикара - граница РФ (82-й - 174-й километры) для всех видов автотранспорта.

В Западно-Казахстанской области с 17.00 закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Самара - Шымкент (394-й - 526-й километры, поселок Жымпиты - граница Актюбинской области) для всех видов автотранспорта.

Кроме того, по данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области, с 1 марта в регионе в связи с расчисткой закрыты автодороги областного значения для всех видов автотранспорта: Аксай - Жымпиты (40-й - 159-й километры), Федоровка - Аксай (0-й - 82-й километры), Таскала - Аккурай - Болашак (0-й - 157-й километры), Аксай - Чингирлау (0-й - 86-й километры), Анката - Сарыомир (0-й - 64-й километры).

Сегодня также были закрыты автодороги Уральск - Таскала - граница РФ, Чингирлау - Лубенка - Сегизсай (0-й - 104-й километры, поселок Чингирлау - поселок Сегизсай), Барбастау - Акжаик - Индер (0-й - 108-й километры, поселок Барбастау - поселок Индер), Жымпиты - Каратобе (0-й - 103-й километры, поселок Жымпиты - поселок Каратобе).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства