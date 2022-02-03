Досаев приостановил работу ряда строительных объектов в Алматы

АЛМАТЫ. 2 ФЕВРАЛЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев принял решение приостановить работу на девятнадцати строительных объектах города из-за нарушения запрета на точечнную застройку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В акимате Алматы напоминают, что в соответствии с поручением президента Казахстана от 29 октября 2019 года действует запрет на точечную застройку участков в городе.

Однако, отметили в ведомстве, выявлены случаи нарушения действующего законодательства и поручения главы государства.

В связи с этим акимом города Ерболатом Досаевым принято решение по приостановлению всех видов работ на данных объектах (19 участков), в том числе на территории в микрорайоне Самал-3, а также Достык,125 до выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении акимата Алматы.