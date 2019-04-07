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Дождь затопил некоторые улицы Алматы

06.04.2019, 17:49 10369
Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы из-за проливного дождя оказались затопленными некоторые улицы, передает Kazakhstan Today.
 
Жители города в соцсетях делятся фотографиями и видео последствий дождя. На них запечатлены затопленные дороги и тротуары города. 
 
Некоторые дороги затоплены настолько, что по ним с трудом передвигаются машины.
 
 
 
Вместе с тем, по информации управления зеленой экономики города Алматы, ситуация находится под контролем.
 

В целях предупреждения и ликвидации подтоплений в период выпадения ливневых осадков в городе Алматы с 5 апреля организовано круглосуточное дежурство в акиматах районов, РОЧС и Службе спасения Алматы. Для организации работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы мобильные бригады численностью 475 человек, 132 единицы спецтехники и 25 мотопомп", - сообщили в ведомстве.

 
По прогнозу алматинского филиала РГП "Казгидромет", вечером 6 апреля осадки завершатся. 7 апреля осадки не прогнозируются.
 

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