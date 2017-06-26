Дожди и грозы ожидаются сегодня местами на большей территории Казахстана

Астана. 26 июня. Kazakhstan Today - С прохождением фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивая погода, местами ожидаются дожди, грозы, усиление ветра, возможно выпадение града, передает Kazakhstan Today.

На юге республики днем местами ожидается пыльная буря. Днем в Кызылординской области местами ожидается гроза, возможно выпадение града, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. В Акмолинской области местами ожидается гроза, возможно выпадение града, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской области местами ожидается гроза, возможно выпадение града, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает "Казгидромет".

В Южно-Казахстанской, Жамбылской областях утром и днем местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем в Павлодарской области местами ожидается гроза, возможно выпадение града, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем возможно выпадение града.

Кроме этого, ночью в Алматинской, Мангистауской областях местами гроза. В Актюбинской области местами усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем местами в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара. Днем местами в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Просмотров: 3680