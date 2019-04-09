Дожди ожидаются сегодня на западе и юге Казахстана

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов на западе и юге Казахстана пройдут дожди, на остальной территории погода без осадков. Местами сохраняются туман, усиление ветра, на юге ожидается гроза, возможен град, передает Kazakhstan Today.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, ночью Алматинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, сообщили в "Казгидромете".

В Жамбылской области ожидается местами туман, ветер 15-23 метра в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ночью туман, днем ветер 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается местами усиление ветра до 15-23 метров в секунду, пыльная буря. В Актюбинской области днем местами ожидается ветер 16 метров в секунду. В Туркестанской области местами ветер 15-20 метров в секунду, днем гроза, возможен град.

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