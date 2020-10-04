Дожди ожидаются в субботу на юго-востоке и севере Казахстана

Нур-Султан. 3 октября. Kazakhstan Today - Погода без осадков ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, кроме юго-восточных и северных районов, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на юго-востоке и севере республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки (преимущественно дождь). Местами по РК ожидается туман, на севере республики - усиление ветра", - сообщает Казгидромет.

В Павлодарской, утром Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, днем местами в Северо-Казахстанской области усилится ветер до 15-20 до метров в секунду.

На большей части Туркестанской, Кызылординской областей, местами в Жамбылской, Карагандинской, Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства