Двенадцатилетнюю девочку не пустили на рейс: Air Astana проиграла апелляцию

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Алматы. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла в субботу в одном из ночных заведений Алматы. 31-летний оперуполномоченным управления полиции Медеуского района Алматы Нурсултан Несипбаев заступился за женщину и получил ножевое ранение. Он скончался в больнице, сообщает телеканал - Трагедия произошла в субботу в одном из ночных заведений Алматы. 31-летний оперуполномоченным управления полиции Медеуского района Алматы Нурсултан Несипбаев заступился за женщину и получил ножевое ранение. Он скончался в больнице, сообщает телеканал КТК





Инцидент в одном из ночных заведений в центре Алматы попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах неизвестный выясняет отношения со своей спутницей, хватает ее за шею и начинает душить. Нурсултан Несипбаев стал случайным свидетелем этого конфликта и решил заступиться за женщину. Полицейский уводит агрессивного незнакомца в сторону. Потасовка продолжается уже на улице. Там Нурсултан Несипбаев и получает ножевые ранения в живот и сердце. Спасти его не удалось.





В одной из больниц города Алматы скончался оперуполномоченный управления полиции Медеуского района, получивший ножевые ранения в одном из заведений города. Данное преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Отметим, что сотрудник полиции находился во внерабочее время вне службы. В настоящее время параллельно проводится служебная проверка", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.





По данным телеканала, у 31-летнего сотрудника полиции остались жена и четверо детей. В правоохранительных органах он отработал 10 лет. В последние годы был оперуполномоченным управления полиции Медеуского района Алматы. Накануне родные простились с Нурсултаном. Его похоронили в родном Байконуре.









О предполагаемом преступнике известно немного. Подозреваемым оказался 41-летний гражданин Узбекистана. Его задержали по горячим следам. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Полицейские завели уголовное дело и параллельно начали служебную проверку.





Как сообщалось ранее, весной 2023 года произошло жестокое нападение на защитников девушки в Бостандыкском районе Алматы, которое вызвало широкий общественный резонанс. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Недавно суд вынес приговор по резонансному делу.





Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Напомним, в декабре в Алматы убили 20-летнего мужчину. В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области.





Агентство Kazakhstan Today провело опросна тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".