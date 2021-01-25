Движение на трассах возобновили в ряде регионов Казахстана

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - В нескольких регионах Казахстана сняли ограничения с автотрасс - ранее их вводили из-за непогоды, передает Kazakhstan Today.

Акмолинской области 24 января, в 12.00, движение открыто по автодороге Нур-Султан - Петропавловск, 18-й - 231-й километры, на участке Нур-Султан - Щучинск (участок платной дороги). Об этом говорится в официальном Telegram-канале Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. В24 января, в 12.00, движение открыто по автодороге Нур-Султан - Петропавловск, 18-й - 231-й километры, на участке Нур-Султан - Щучинск (участок платной дороги).

В Жамбылской области в 08.30 утра было открыто движение по автодороге Алматы - Ташкент - Термез, 536-й - 593-й километры, на участке село Айша-Биби - граница Туркестанской области.

На трассе Тараз - Шымкент ограничение снято, движение восстановлено для всех видов автотранспорта. Из-за сильного ветра продолжает быть закрыта трасса Кордай - Благовещенка. Движение производится по старому перевалу Кордай - Отар.

В Туркестанской области 24 января в 08.45 движение открыто по автодороге Алматы - Ташкент - Термез, 593-й - 654-й километры, участок граница Жамбылской области - село Машат.

Кроме того, с 05.25 открыта дорога Самара - Шымкент в Кызылординской области на участке поселок Байгекум - граница Туркестанской области, а также на отрезке граница Кызылординской области - поселок Тортколь.

В Атырауской области ограничений для движения транспортных средств нет. ДТП не зафиксировано.

Ограничения движения для автомашин на дизельном топливе и общественного транспорта в связи с низкой температурой воздуха вели в Северо-Казахстанской области:

- на автодороге М-36 граница Российской Федерации - Алматы, 386-й - 789-й километры, от поселка Сарыколь до границы СКО;

- на автодороге А-21 Мамлютка - Костанай, 180-й - 250-й километры, от границы СКО до поселка Узунколь.

В Алматинской области закрыто движение на участке автодороги областного значения Алматы - Оскемен х санаторий "Капал-Арасан", с 0-го по 45-й километры, и от санатория "Капал-Арасан" до села Коктобе, с 0-го по 16 километры, для всех видов автотранспорта.

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