Экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева сняли на видео в Лондоне (ВИДЕО)

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - Экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, приговоренного на родине к 17 годам лишения свободы, сняли на видео в Лондоне, передает Kazakhstan Today.

Видео в своих аккаунтах в соцсетях выложил казахстанский политолог Ербол Едилов, сопроводив его подписью "Бергей Рыскалиев, экс-аким Атырауской области".

На видео Рыскалиев идет по улице, глядя в телефон. Приблизившись к снимающему, экс-аким сказал: "Зачем ты меня снимаешь, дорогой? Прекращай!"





После этого, улыбнувшись, Рыскалиев пошел дальше.

Стоит отметить, что на здании, возле которого засняли экс-акима, висит табличка с обозначением Abingdon Mansions.

Как сообщалось ранее, финполиция Казахстана выявила преступное сообщество во главе с экс-акимом Атырауской области Бергеем Рыскалиевым. В результате тяжких и особо тяжких коррупционных и экономических преступлений государству и гражданам причинен ущерб на общую сумму более 71 млрд тенге. В результате принятых финансовой полицией мер государству возвращено имущество на сумму 23,6 млрд тенге.

Бергей Рыскалиев, его брат - бывший депутат мажилиса Аманжан Рыскали и еще 9 их сообщников были объявлены в международный розыск. Приговором суда Бергей Рыскалиев приговорен к 17 годам лишения свободы, Аманжан Рыскали осужден на 16 лет заключения. Срок им будет исчисляться с момента фактического задержания.

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