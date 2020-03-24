Двое заболевших в Алматы имели контакт с ранее выявленными пациентами

Алматы. 23 марта. Kazakhstan Today - Двое заболевших имели контакт с ранее выявленными пациентами, об этом на брифинге сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев, передает Kazakhstan Today.

Два пациента являлись контактными с ранее выявленными пациентами. Оба находились на карантине в стационаре. Начато лечение по протоколу диагностики и лечения коронавирусной инфекции", - сообщил Абилдаев.

По его словам, на сегодня в Городской клинической инфекционной больнице находятся 22 пациента, в детской двое детей и 1 мама с подтвержденным диагнозом коронавируса. Состояние у двоих - средней степени тяжести, без ухудшения с положительной динамикой, у остальных заболевших удовлетворительное.





На сегодня в провизорных госпиталях на карантине находятся 660 граждан, на объектах для карантинизации дополнительно находятся 778 человек, на домашнем карантине - 1472 человек.





У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы, катаральных явлений нет", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.





Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру.





11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 330 тысяч, скончалось более 14 тысяч.









Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.









На данный момент в стране подтверждено 60 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 31 случай, в Алматы- 25 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай.





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