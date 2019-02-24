Еще в трёх областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях, передает Kazakhstan Today.

21 февраля в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер западный, северо-восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. В Мангистауской области местами ожидается ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

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