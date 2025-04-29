28.04.2025, 12:04 63826
Ежегодно на предприятиях Казахстана погибает порядка 200 работников
В 2024 году возбуждено 215 уголовных дел по фактам несчастных случаев на производствах
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ежегодно на предприятиях допускается свыше 1400 несчастных случаев, из которых около 200 со смертельным исходом, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
По данным Минтруда, в разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса - 15,3%, строительной отрасли - 12%.
По итогам 2024 года в правоохранительные органы направлено 1042 материала о несчастных случаях, по которым возбуждено 215 уголовных дел. С целью оценки фактического состояния условий труда на рабочих местах проведена аттестация более 7,7 тыс. производственных объектов.
Во вредных и опасных условиях труда занято более 470 тыс. работников. На основании результатов аттестации в 2024 году 679 тыс. работников получили различные компенсации за работу во вредных условиях труда. На эти цели работодателями выделено 297,4 млрд тенге, что на 16,6% больше, чем в 2023 году", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
В Минтруда добавили, что в мире ежегодно регистрируется около 270 млн несчастных случаев и 160 млн профессиональных заболеваний, которые уносят жизни более 2 млн человек.
Напомним, на руднике "Бестобе" в Акмолинской области погиб работник.
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29.04.2025, 12:52 6996
Аргентина рассекретила документы о сбежавших в страну нацистах
Правительство страны опубликовало более 1,8 тысячи документов о нацистах
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Буэнос‑Айрес. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Аргентины опубликовало на своем сайте рассекреченные архивные документы о сбежавших в страну после Второй мировой войны нацистах.
Опубликованные документы касаются "архитектора холокоста" Адольфа Эйхмана, который в результате операции израильской разведки был вывезен из Аргентины и казнен. Также в архивах речь идет об "ангеле смерти из Освенцима" Йозефе Менгеле, офицерах СС Эрихе Прибке и Клаусе Барби, а также лидере хорватского националистического движения усташей Анте Павеличе", - сообщает РБК.
Также документы касаются главы канцелярии НСДАП, личного секретаря Адольфа Гитлера Мартина Бормана.
Долгое время считалось, что он сбежал из Германии в Южную Америку, однако в 1972 году его останки были обнаружены в Германии, и в 1973-м правительство ФРГ признало его умершим. Несмотря на экспертизу 1998 года, которая окончательно установила, что останки принадлежали Борману, некоторые до сих пор придерживаются версии о его бегстве. Архив содержит документы о сотруднике гестапо Вальтере Кучмане, который бежал в Аргентину и сменил имя на Педро Рикардо Ольмо. Его смогли найти в 1975 году, однако тогда он избежал ареста и экстрадиции, а в 1986 году после ареста агентами Интерпола скончался в больнице в Буэнос-Айресе от сердечного приступа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые из упоминающихся в архивах людей прожили в Аргентине долгие годы и умерли там, другие, например Прибке, были экстрадированы и осуждены за преступления во время войны, третьи из Аргентины бежали в другие страны.
Ранее ФСБ России рассекретила признательные показания коменданта концлагеря "Заксенхаузен".
28.04.2025, 19:10 39261
В Алматы 30 апреля зазвучат сирены
В городе будет проводиться плановая общегородская сейсмотренировка
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Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 30 апреля, в 11.00 в Алматы зазвучат сирены. В городе будет проводиться плановая общегородская сейсмотренировка, сообщает пресс-служба ДЧС города.
К общегородской сейсмотренировке готовятся заблаговременно: с 28 апреля проводится перехват радио-, телеканалов с заставкой о предстоящей плановой сейсмотренировке с рекомендациями сохранять спокойствие.
В день сейсмотренировки в 11.00 будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата телерадиоканалов, рассылка уведомлений через мобильные приложения. Звуковой сигнал "Внимание всем!!!" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения ЧС", - отметили в ведомстве.
Горожанам напомнили, что, услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации. Также необходимо подготовить тревожный чемоданчик, определить кратчайший маршрут в безопасное место.
Проводимая городская сейсмотренировка плановая, просим граждан сохранять спокойствие и принять активное участие", - добавили в ДЧС.
28.04.2025, 17:25 44331
В Алматы по 5 млн тенге выплатят ветеранам Великой Отечественной войны
Фото: Depositphotos
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Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на внеочередной XXIX сессии маслихата депутаты поддержали инициативу о повышении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы до 5 млн тенге, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне предусмотрено увеличение размеров единовременной социальной помощи: 21 ветерану - с 1 до 5 млн тенге, 6149 труженикам тыла - с 50 до 100 тысяч тенге", - заявил руководитель управления занятости и социальных программ города Алматы Бауржан Жаубасов.
По данным акимата, выплата будет производиться районными акиматами города без истребования заявлений, согласно предоставленным спискам НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Алматы на счета в банках второго уровня.
На сегодня в Алматы проживает 21 ветеран Великой Отечественной войны и 6149 тружеников тыла", - добавили в пресс-службе.
Напомним, по состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны, 16 796 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 553 ветерана боевых действий на территории других государств, 39 588 тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
28.04.2025, 11:11 67886
Звонки из поликлиник и коммунальных служб - казахстанцев предупредили о новых уловках мошенников
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты АО "Государственная техническая служба" зафиксировали и проанализировали ряд мошеннических схем, в которых злоумышленники действуют под прикрытием официальных организаций - от поликлиник и коммунальных предприятий до служб доставки. Цель преступников - получить доступ к личным данным граждан и аккаунтам в госприложениях.
Как рассказали в АО "Государственная техническая служба" в последнее время зафиксированы случаи, когда мошенники звонят, представляясь сотрудниками реальных поликлиник, могут называть точные адреса и названия.
Они утверждают, что с определенного числа запись к врачам и вызов скорой якобы осуществляется не по ИИН, а по номеру медицинской декларации. Далее просят продиктовать "номер декларации", который на самом деле является одноразовым кодом для входа в госприложения, такие как DamuMed или eGov. Получив SMS, просят продиктовать шестизначный код, получая тем самым доступ к персональному аккаунту гражданина", - предупредили в организации.
Также злоумышленники могут совершить звонки якобы от коммунальных служб. Они представляются сотрудниками "Астана Энергосбыт", "Алматы су" или других коммунальных организаций.
Под предлогом участия в "государственной программе по замене счетчиков" они расспрашивают, когда была последняя замена, и якобы открывают заявку. Затем отправляют код на телефон жертвы и просят его продиктовать, снова пытаясь получить доступ к цифровым сервисам", - рассказали в ГТС.
Также мошенники могут позвонить с целью якобы уведомить о заказном письме от госорганов.
Под видом сотрудников Казпочты или курьерских служб сообщают о заказном письме из Налогового комитета, КГД РК, ЦОНа или других ведомств. Уточняют адрес, присылают SMS с номеров 1414 или 1412 и просят продиктовать код или перейти по ссылке. Это попытка кражи данных или установки вредоносного ПО", - пояснили в компании.
Специалисты АО "ГТС" сообщают, что во всех этих случаях мошенники используют персональные данные (Ф.И.О., адрес), чтобы вызвать доверие. Однако ни одна государственная или коммунальная организация не запрашивает по телефону коды из SMS или ссылки из мессенджеров.
Эксперты рекомендуют:
- не передавать никому коды подтверждения из SMS, даже если звонящий представляется сотрудником госоргана;
- не сообщать ИИН и другие персональные данные по телефону;
- не переходить по ссылкам в SMS, особенно если идет разговор с "представителем" организации;
- прервать разговор и перезвонить в организацию по официальному номеру;
- сообщать о подозрительных звонках в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что мошенники обманывают казахстанцев под видом сотрудников Нацбанка.
27.04.2025, 10:40 116041
Какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казгидромете рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте 27 апреля, передает корреспондент агентства.
В Астане - переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 метров в секунду, днем порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем 20-22 градуса тепла.
В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов, днем 25-27 градусов тепла.
В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, днем порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов, днем 33-35 градусов тепла.
26.04.2025, 16:55 156716
Незаконную обрезку деревьев выявили в области Ұлытау
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Семей. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Незаконную обрезку деревьев выявила природоохранная прокуратура области Ұлытау в Жезказгане и Сатпаеве, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Работа местных исполнительных органов по обрезке деревьев в Жезказгане и Сатпаеве проводилась вопреки требованиям закона "О растительном мире" без проведения инвентаризации, фитопатологического обследования, цифровизации мониторинга состояния зеленых насаждений, а также при отсутствии планов работ по озеленению и дендрологического плана. Это вызвало обоснованное недовольство жителей о нарушении их интересов на формирование благоприятной среды для жизни. По актам надзора природоохранной прокуратуры незаконная обрезка деревьев приостановлена, акиматами Жезказгана и Сатпаева принимаются меры по устранению выявленных нарушений", - заявили в прокуратуре.
Кроме того, природоохранной прокуратурой была выявлена незаконная порубка четырех деревьев по улице Сейфуллина в Жезказгане.
По данному факту управлением полиции города Жезказгана проводится досудебное расследование по части 1 статьи 340 Уголовного кодекса (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников)", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Акмолинской области задержали подозреваемого в незаконной вырубке леса.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
26.04.2025, 16:37 158371
Казахстанские десантники прибыли для участия в параде Победы в Москву
Фото: gov.kz
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Москва. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские десантники прибыли для участия в параде Победы в Великой Отечественной войне в Москву, сообщает Министерство обороны Республики Казахстан.
9 мая на параде в Москве Республику Казахстан представит парадный расчет военнослужащих 37-й десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова", - уточнили в пресс-службе.
По данным Минобороны, всего в парадном расчете 80 человек.
Из них 2 офицера, 28 военнослужащих по контракту и 40 солдат срочной службы", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что более 150 моряков Актауского гарнизона примут участие в параде ко Дню Победы.
26.04.2025, 11:18 176311
В "Отбасы банке" объяснили изменения в правилах использования пенсионных выплат на лечение
Фото: pixabay.com
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В "Отбасы банке" объяснили изменения в правилах использования единовременных пенсионных выплат на лечение, передает корреспондент агентства.
С 27 апреля 2025 года правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение будут работать с изменениями и дополнениями. Главное нововведение касается лечения маленьких казахстанцев. Теперь единовременные пенсионные выплаты родители могут направить не только на оплату своего лечения, но и на лечение несовершеннолетних детей", - отметили в банке.
Также, по информации пресс-службы, изменится процедура использования единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги:
- теперь в поликлинике по месту прикрепления нужно будет взять заключение врачебно-консультационной комиссии, а не просто врачебной комиссии, как это было ранее;
- договор со стоматологической клиникой должен будет обязательно соответствовать утвержденной форме;
- к договору со стоматологической клиникой должен быть приложен план лечения, состоящий из двух этапов с указанием сумм. Первый этап - это хирургический с учетом всех расходных материалов. Второй этап - ортопедический, включающий в себя конструкцию на имплантах;
- оплата с помощью ЕПВ будет производиться на первом этапе до хирургического лечения и на втором этапе до ортопедического лечения. И на первом и на втором этапе необходимо будет делать снимок зубов для ВКК и дважды получать само заключение ВКК к каждому этапу по отдельности для последующего прикрепления на платформе enpf-otbasy.kz;
- при оказании стоматологических услуг без имплантации, то есть когда производится просто протезирование съемными и несъемными протезами, оплата с помощью ЕПВ будет происходить также в два этапа - до начала протезирования и перед установкой съемных или несъемных зубных протезов. И на первом и на втором этапе необходимо будет также делать снимок зубов для ВКК и прикладывать само заключение ВКК на платформе enpf-otbasy.kz.
Ранее сообщалось, что казахстанцам не будут запрещать досрочно использовать пенсионные накопления.
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