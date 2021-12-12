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Форум молодежи "Т?уелсіздік тарландары" прошел в Акмолинской области

11.12.2021, 13:35 191053
Форум молодежи "Т?уелсіздік тарландары" прошел в Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 11 ДЕКАБРЯ - В Астраханском районе состоялся молодежный форум "Тјуелсіздік тарландары", посвященный юбилею Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В форуме приняли участие молодые государственные служащие, активисты молодежных объединений, лидеры волонтерских организаций, учащаяся и студенческая молодежь, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.
 
Приветствуя участников, заместитель акима района Жанар Шахпутова, отметила особую значимость проведения мероприятия.
 

Символично, что сегодняшний форум проходит в преддверии празднования знаменательного события - 30-летия Независимости страны. С первых дней обретения суверенитета наше государство уделяет огромное внимание вопросам молодежи. Именно Вам, молодые люди, посчастливилось жить в такое время, когда каждый из вас имеет возможность реализовывать свой интеллектуальный и творческий потенциал. С вами, мы олицетворяем наше будущее, с вами связаны наши самые высокие надежды, вашими яркими достижениями гордится и восхищается весь Казахстан", - сказала в своей приветственной речи заместитель руководителя региона.

 
На форуме выступили молодые специалисты различных сфер деятельности, активисты молодежных объединений, которые рассказали о своей работе, своих интересах и реализуемых проектах, поделились планами на перспективу.
 
В ходе мероприятия активные представители молодежи были награждены благодарственными письмами акима района за вклад в развитие гражданского общества и государственной молодежной политики.
 
В завершении мероприятия было принято Обращение, адресованное молодежи района. 
 

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В предгорьях Алматы, где планировался яблоневый сад, ведутся строительные работы

11.12.2021, 18:11 125254
В предгорьях Алматы, где планировался яблоневый сад, ведутся строительные работы
АЛМАТЫ. 11 ДЕКАБРЯ - Жители обратились к властям города с запросом, в котором написали о вопиющем случае передачи участков земли Иле-Алатауского Национального парка в частную собственность, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На территории 9 участков, расположенных на склоне горы Бутаковки ведутся строительные работы. В своем запросе местные жители, которые обеспокоены судьбой рекреационной зоны, где по плану должны были возрождать алматинский апорт. По их мнению, высока угроза схода селей и оползня, пишет портал "Информбюро"
 
Жители задаются вопросом, каким образом земли, находящиеся в составе горпарка "Медеу", оказались переданы физическим лицам на праве аренды сроком до 5 лет, ещё и с целевым назначением под строительство жилого дома. Участки имеют статус "особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения" и расположены на склоне горы.
 

Очень много вопросов к управлению городского планирования и урбанистики и к управлению градостроительного контроля по городу Алматы, представители которого не принимают никаких мер реагирования, ссылаясь, что достроительство домов до 3 этажей не подлежит контролю с их стороны", - рассказала блогер Ирина Неклюдова.

 

Собственники утверждают, что им КГУ "Управление городского планирования и урбанистики" выдало АПЗ и согласовало эскизный проект. Землепользователи намерены срезать часть горного массива и провести дорогу к участкам. Здесь горы не скальные, а глинистые, они постоянно двигаются и здесь может сойти оползень или сель на дома внизу", - добавил Турсбеков Канар, проживающий в Бутаковке.

 
По его словам, необходимо остановить строительство и тщательно расследовать все обстоятельства.
 
Также жители отмечают, что строительных работ были уничтожены плодовые деревья, пишет "КазТаг".
 

Ранее на данные участках были высажены плодовые деревья согласно договору о совместной деятельности в ограниченно хозяйственных целях по совместной реализации инвестиционного проекта для развития агротуризма и реконструкции и эксплуатации садов, заключенного 14 февраля 2019 года между КГУ "Государственный парк "Медеу". В настоящее время варварски уничтожены все находящиеся там деревья", - говорится в обращении. 

 
В связи со сложившейся ситуацией авторы обращения обращаются с просьбой к акимату и прокуратуре остановить строительство.
 

На основании изложенного просим вас:

 
- КГУ "Управление городского планирования и урбанистики" не выдавать АПЗ и не согласовывать эскиз, если они выданы и согласованы, отозвать;
 
- КГУ "Управление земельных отношений" расторгнуть договора аренды, вернуть земли в госфонд и принять меры по изменению их ПДП в Р-1.
 
- КГУ "Управление градостроительного контроля по городу Алматы" не допускать строительства, без проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу.
 
- прокуратуру города Алматы проверить законность предоставления земельных участков, изменения ПДП, выдачи АПЗ и согласования эскизов, отменить незаконные акты", - говорится в обращении.
 
Напомним, представители общественной организации "Экологический общественный союз" бьют тревогу в связи с продажей предгорных земельных участков Алматы под застройку. По их словам, на продажу выставлены практически все свободные предгорные площади.

Ранее специалист по экологии Ася Гейдт выразила обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По ее словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. 
 

Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог. 

 
Экоактивист также напомнила, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.

Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то, благодаря горным рекам, считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений. Кроме того, за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день.
 

С 1 января 2022 года вырастет размер пошлин на ряд госуслуг в сфере миграции

11.12.2021, 17:29 141697
ПАВЛОДАР. 11 ДЕКАБРЯ - С 1 января 2022 года вырастет размер государственных пошлин на ряд услуг в сфере миграции, передает KAZAKHSTAN TODAY
 
Увеличение с 1 января 2022 года размера МРП (3063 тенге) повлечет за собой изменение государственных пошлин на ряд госуслуг в сфере миграции, сообщает пресс-служба ДП Павлодарской области.
 
Так, по данным ведомства изменится госпошлина на следующие виды услуг:
 
- за выдачу документов, удостоверяющих личность, составит: паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение лица без гражданства, проездной документ - 24 тыс. 504 тенге (8 МРП); 
 
- удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан - 612 тенге 60 тиынов (0,2 МРП).
 
- регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан - 3 тыс. 063 тенге (1 МРП);
 
- выдача разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан" (вводится с 1 января 2022 года) - 12 тыс. 252 тенге (4 МРП);
 
- прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз Республики Казахстан" - 1 тыс. 531 тенге 50 тиынов (0,5 МРП);
 
- выдача, восстановление или продление на территории Республики Казахстан иностранцам и лицам без гражданства виз на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан - 3 тыс. 063 тенге (1 МРП);
 
- об утверждении правил выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту, а также регистрации, формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудовых иммигрантов - 6 тыс. 126 тенге (2 МРП за каждый месяц).
 

В Алматы мужчина спас застрявшую во льду собаку

11.12.2021, 16:57 150445
АЛМАТЫ. 11 ДЕКАБРЯ - В Алматы мужчина спас собаку, которая застряла во льду на реке Есентай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео спасения животного опубликовано на странице kris.p.almaty.official в Instagram.
 
На кадрах видно, как мужчина по пояс входит в реку Есентай, освобождает собаку изо льда и, добравшись до берега, передает ее другому мужчине. 
 
Вызволение питомца сопровождалось аплодисментами очевидцев.
 
По словам автора поста, спасателю принесли сменную одежду.

 

Приравнять коррупцию к госизмене предлагают в Казахстане

11.12.2021, 15:09 168994
НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - В Казахстане запущена петиция с требованием приравнять коррупцию к госизмене, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Коррупция - это государственная измена, и наказание за данное преступление необходимо ужесточить! Убрать наказание в виде штрафов!", - требуют авторы петиции.

 
По их мнению, необходимо ужесточить уголовное законодательство в сфере коррупционных правонарушений.
 

Все коррупционные преступления приравнять к государственной измене, потому что она такой и является. Это должно производиться не путем приравнивания одного состава преступления к другим составам, которые предусмотрены в Уголовном кодексе, а просто путем усиления санкций за эти действия, в этом есть необходимость", - говорится в тексте петиции.

 
Авторы предлагют ввести минимальное наказание за коррупцию от 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 

Президент наградил алматинского пожарного за спасение мужчины из огня

11.12.2021, 13:50 185086
АЛМАТЫ. 11 ДЕКАБРЯ - Указом президента Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года за проявленный героизм и в связи с празднованием 30-летия Независимости почетной грамотой президента был награжден алматинский пожарный за спасение мужчины из горящего дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За проявленное мужество и профессионализм при спасении 29-летнего мужчины из горящего дома, сотрудник ДЧС Алматы Нурсултан Абдукаримов удостоен государственной награды", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Алматы.

 
В ведомстве рассказали, что 5 мая, около двух часов ночи, произошел пожар в частном доме по улице Жангельдина. В горящем доме находились люди.
 
Абдукаримов вошел в состав сформированного звена газодымозащитной службы, для поиска людей и их спасения из огня. 
 
Младший сержант обнаружил в горящем помещении обездвиженное тело мужчины 1992 года рождения и вынес его наружу, таким образом спасши его от гибели, рассказали в ДЧС.
 

В Акмолинской области прошел форум молодых педагогов

11.12.2021, 13:40 188380
В Акмолинской области прошел форум молодых педагогов
Фото: УВП Акмолиской области
КОКШЕТАУ. 11 ДЕКАБРЯ - В областном центре состоялся форум молодых педагогов "Егемен елдіѕ ўстазы", посвященный 30-летию Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Форум направлен на объединение молодых педагогов региона для создания единого творческого педагогического сообщества, развитие гражданских и общественных инициатив молодежи, вовлечение в активную творческую деятельность, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.
 
В мероприятии приняли участие молодые педагогические работники, являющиеся победителями и призерами различных конкурсов, имеющие достижения в спорте, культуре, искусстве, литературе, а также ветераны педагогического труда и ровесники Независимости.
 
До начала форума гости и участники смогли ознакомиться с выставкой творческих работ молодых педагогов из различных уголков региона. 
 
Собравшихся приветствовал руководитель управления образования области Бейбит Жусупов.
 

Вы являетесь талантливыми, энергичными личностями с активной жизненной позицией, даете качественное образование и достойное воспитание нашим детям. За свой недолгий педагогический путь, Вы успели сделать себе имя победами на профессиональных конкурсах. Мы искренне радуемся каждому вашему достижению. Каждый ваш успех - это шаг в светлое будущее нашей страны", - отметил спикер.

 
На мероприятии выступили учитель географии общеобразовательной школы №5 города Атбасара Бахтияр Матчанов и ветеран педагогического труда Жанат Хасенова. 
 
Приятной миссией стала церемония награждения педагогов дипломами и благодарственными письмами управления образования за высокие результаты в профессиональной и творческой деятельности.
 
В завершении все участники исполнили специально написанный к форуму гимн Союза молодых педагогов Акмолинской области.
 
К слову, в организациях образования региона работают более 3000 молодых педагогов в возрасте до 30 лет.
 

В аэропортах еще трех городов Казахстана граждане могут использовать цифровое удостоверение

11.12.2021, 11:52 201691
НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - Казахстанцы могут использовать цифровое удостоверение личности в аэропортах городов Усть-Каменогорска, Семя и Костаная, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В аэропортах Усть-Каменогорска, Семея и Костаная появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение eGov Mobile для подтверждения личных данных. Ранее такая услуга стала доступной в аэропортах Нур-Султана, Алматы, Актобе, Шымкента, Туркестана, Актау, Атырау, Тараза, Петропавловска, Караганды.
 

Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, пользователю, авторизованному в eGov mobile, необходимо войти в сервис "Цифровые документы" и выбрать из списка удостоверение личности. На стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра необходимо показать экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе", - рассказали в комитете гражданской авиации РК.

 
В ведомстве добавили, что сервис цифровых документов функционирует в пилотном режиме и перелеты по цифровым документам доступны только между городами Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент, Туркестан, Актау, Атырау, Тараз, Петропавловск, Караганда, Усть-Каменогорск, Семей и Костанай. 
 

Пассажирам, которые планируют воспользоваться сервисом в вышеупомянутых аэропортах, на время пилота проекта, рекомендуется иметь при себе и оригинал удостоверения личности", - заключили в КГА.


 

Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в субботу

11.12.2021, 07:34 134083
Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в субботу
НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - В субботу, 11 декабря на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По-прежнему под влиянием антициклона на большей части ожидается погода без осадков, лишь на западе, юге РК - пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке РК с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью и утром в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке, юго-западе и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В центре и на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Жарминском районе порывы 23-28 метров в секунду. На северо-западе Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в районе Алакольских озер 20-25, порывы 29 метров в секунду и более. 
 
Ночью на севере, в центре, днем на востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. 
 
Днем на юге Актюбинской области ожидаются гололед, на северо-западе, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На севере Туркестанской области ожидается туман, днем в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Кызылординской области ожидается гололед, ночью в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, в центре Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Западно-Казахстанской, Костанайской областях, ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. 
 
На севере, северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед.

 

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