Где в Алматы можно сдать тест на COVID-19

Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - В акимате Алматы назвали адреса лабораторий, где можно сдать тест на COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Диагностика коронавирусной инфекции проводится двумя способами: экспресс-тесты и ПЦР обследование. Экспресс тесты проводятся при помощи сдачи крови, а для ПЦР диагностики необходим забор биологического материала из носоглотки и зева.

Напомним, тесты на наличие инфекции проводятся бесплатно для лиц групп риска, имеющих в анамнезе простудные заболевания. Вместе с тем желающие могут пройти обследование на платной основе.

Всего на территории города Алматы действуют 7 лабораторий, включая военную лабораторию Министерства обороны.

Жители Алматы могут сдать ПЦР-анализы на COVID-19 в лаборатории филиала РГКП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" ККБТУ МЗ РК по Алматы. Стоимость теста на Covid-19 методом ПЦР составляет 11 500 тенге https://nce.kz/services/covid-2019/.

В рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) частными компаниями предоставляются услуги по диагностированию коронавируса на базе поликлиник города. Тестирование проходят категории населения, подлежащие госпитализации, с хроническими заболеваниями легких, беременные, а также пациенты с признаками ОРВИ.

Услуги по ПЦР-диагностике оказывают следующие частные медицинские центры:

- лаборатория ТОО "Medical Partners Korea Clinic" (MPK) южнокорейский мобильный скрининг-центр - ниже проспекта аль-Фараби, заезд со стороны улицы Казыбаева, БЦ "Нурлы Тау". Стоимость услуги - 15 500 тенге http://mpk.kz;

- в клинико-диагностической лаборатории "Олимп" сообщают, что стоимость анализа составляет 15 400 тенге, забор 540 тенге. Адреса указаны на сайте https://www.kdlolymp.kz;

- компания ТОО "Медикер" проводит тестирование методом ПЦР - улица Сатпаева, 18А. Телефоны для справок: +7 701 034 57 26, +7 701 034 57 23, стоимость диагностики - 19 000 тенге https://www.mediker.kz.

Также жители Алматы по эпидемиологическим показаниям и направлению эпидемиологов могут бесплатно сдать экспресс-тесты в лабораториях КДЛ "Олимп".

Следует отметить, что в Алматы забор материалов для диагностики дополнительно осуществляется в лаборатории INVIVO по адресу: улица Карасай батыра, 123 call-center: 8 (7272) 58 83 83, 8 778 769 38 81. Само исследование проводится в Нур-Султане в лаборатории по контролю за вирусными инфекциями "НЦСЭЭиМ" НЦОЗ МЗ РК. Стоимость обследования 18 500 тенге. Пункт забора материала для анализа на коронавирусную инфекцию находится по адресу: Алматы, улица Гагарина 155 и Казыбек би 90 https://www.invivo.kz.





Перед сдачей ПЦР-теста рекомендуется соблюдать следующие правила:

1) при себе иметь респираторную маску и удостоверение личности;

2) во время ожидания соблюдать дистанцию 1,5-2 метра;

3) за 3 часа до сдачи анализа важно не употреблять еду и напитки, чистить зубы и полоскать полость рта.

Результаты теста становятся известны через сутки - двое.

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