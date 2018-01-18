Генплан Костаная скорректируют с учетом концепции Smart City

Костанай. 18 января. Kazakhstan Today - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов заявил о необходимости корректировки генерального плана Костаная с учетом концепции Smart City, передает Kazakhstan Today.

По словам акима Костаная Базыла Жакупова, в настоящее время акимат в соответствии с типовой концепцией Smart City ведёт работу по внедрению проекта "Костанай - умный город", который охватывает сферу ЖКХ, сообщили в пресс-службе акима региона.

"Проект состоит из интерактивных карт и схем, предназначенных для учета объектов застройки населённых территорий и сооружений, земельно-транспортной инфраструктуры для эффективного управления городским хозяйством, в том числе отраслями жизнедеятельности. Данные Карты позволят разработать электронные градостроительные и землеустроительные кадастры. Работа по реализации взаимосвязана с проектом по разработке корректировки генерального плана, которая рассчитана на два года. В связи с этим в текущем году на эти цели выделены 200 млн тенге",- проинформировал Жакупов.

По информации пресс-службы, в свою очередь аким области Архимед Мухамбетов отметил необходимость как можно скорее произвести корректировку генплана и прояснить, куда будет расти Костанай в будущем.

"Действующий генплан города устарел. Нам нужно понять, куда мы будем развиваться и куда город будет расти. Сейчас мы завершаем микрорайон "Аэропорт", начинаем строительство микрорайона "Юбилейный". Через год-два и эти микрорайоны завершим, и останется ещё пара. И все. А дальше, куда будем идти? Поэтому генеральный план, который будем разрабатывать и утверждать на уровне правительства, даст ответы на все вопросы: куда будет развиваться коммунально-складская зона, промышленная, зона застройки. Все это должно быть в новом генплане", - подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что на проведение госзакупок пока выделено 200 млн тенге, но средства на корректировку генплана будут выделены дополнительно.

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