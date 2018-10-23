Генпрокурор Казахстана избран президентом Федерации дзюдо Казахстана

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Генпрокурор Казахстана избран президентом Федерации дзюдо Казахстана23.10.2018
Общество  19:35

Астана. 23 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в Астане прошла внеочередная конференция Федерации дзюдо Республики Казахстана, в ходе которой Кайрат Кожамжаров был избран президентом федерации, передает Kazakhstan Today.

В ходе конференции с представителями республиканской и областных федераций были обсуждены проблемные вопросы, которые препятствуют развитию дзюдо на региональном уровне, а также рассмотрены перспективы развития данного вида спорта в стране, сообщает пресс-служба федерации.
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