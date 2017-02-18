Глава Мангистауской области назвал причину дефицита газа в регионе

Актау. 18 февраля. Kazakhstan Today - Глава Мангистауской области Алик Айдарбаев на отчетной встрече с населением назвал причину дефицита газа в регионе.

По его словам, газоперерабатывающий завод "КазГПЗ" в Жанаозене производит достаточно газа для покрытия потребности области, вне зависимости от сезонного колебания спроса. Дефицит возникает из-за предпринимателей, которые вывозят голубое топливо в другие регионы и Российскую Федерацию, передает Kazakhstan Today.

"Мы в Таможенном союзе с Российской Федерацией, и пока у нас не сравняются цены, дефицит газа будет случаться. Гарантировать обратное я не могу. Между Казахстаном и Россией нет границы, и если предприниматель будет вывозить газ на сторону, мы на это не сможем повлиять. Если только не ставить полицейских и не ловить их, но и это не выход. Поэтому цены должны быть одинаковые", - подчеркнул аким.

Если сегодня газ стоит 35 тенге за литр по всей области и 45 тенге - в Бейнеу, то в Атырау и Актобе цены уже увеличились до 70-80 тенге. Эту проблему власти Мангистау постоянно поднимают на правительственном уровне.

"Если цены уравнять, эта проблема решится. Раз у нас растет потребление, значит, мы должны завозить из других регионов. Но дефицита не должно быть. А из-за того, что у нас такие цены, проблема будет постоянной. Цены будут колебаться, и я не смогу дать гарантии, что она не возникнет снова, поэтому вопрос надо решать таким образом", - считает Айдарбаев.

Как напоминает Tumba.kz , в конце июня в Мангистауской области повысилась отпускная стоимость сжиженного газа с 6 до 17 тенге за литр (с учетом НДС). Розничная цена была установлена в рамках 35 тенге за литр. Предполагалось, что такая мера позволит избежать манипулирования со стороны предпринимателей.

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