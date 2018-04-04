Глава региональной палаты частных судебных исполнителей Алматы отстранен от должности

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Глава региональной палаты частных судебных исполнителей Алматы отстранен от должности04.04.2018
  • Фото: www.zakon.kz
Общество  16:29

Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - Руководитель региональной палаты частных судебных исполнителей Алматы Серик Нугманов отстранен от должности, передает Kazakhstan Today.

Во вторник, 3 апреля, в Бостандыкском районном суде Алматы по иску Министерства юстиции РК начато рассмотрение гражданского дела о прекращении действия лицензии частного судебного исполнителя Серика Нугманова, занимающего должность руководителя региональной палаты частных судебных исполнителей Алматы, сообщили в пресс-службе Минюста.

Определением Бостандыкского районного суда действие лицензии частного судебного исполнителя Серика Нугманова приостановлено. Республиканской палате частных судебных исполнителей запрещено осуществлять прием Серика Нугманова в членство Республиканской палаты, также ответчику запрещено занимать должность руководителя региональной палаты частных судебных исполнителей Алматы.

Напомним, Министерством юстиции было подано исковое заявление, в связи привлечением Серика Нугманова ранее к уголовной ответственности коррупционного характера, которое было прекращено по не реабилитирующим основаниям, в связи с деятельным раскаянием.

Согласно нормам закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", частным судебным исполнителем не может быть лицо, совершившее коррупционное преступление, подчеркнули в пресс-службе.
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