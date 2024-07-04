Горы мусора на побережье Каспия показал блогер   

Пост вызвал возмущение не только у жителей Актау, но и у казахстанцев из других регионов

Фото: instagram/azamat_sarsenbayev

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Актау. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев снял на - Казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео оставленные отдыхающими горы мусора на берегу Каспийского моря.





Жаль, что у нас в Мангистау до сих пор не развита культура отдыха. Каждый раз искренне удивляюсь тому, что бывают люди которые спокойно могут есть и отдыхать рядом с горой мусора", - написал блогер.









На видео, снятом Сарсенбаевым, видно, как отдыхающие сидят на берегу, а неподалеку от них валяются разбросанные пакеты с мусором.





Пост вызвал возмущение не только у жителей Актау, но и у казахстанцев из других регионов.





Раньше город намного чище был. Я понимаю, пластика и целлофана не было в таком количестве. Но нас с детства приучили фантики от конфет в кармане держать до дома. И детей мы тоже так приучили. Едем за город купаться, чужой мусор в море ловим. Собрать на побережье - это невозможно за всеми";





Не только культура отдыха не развита. Культура поведения сводится к нулю", - пишут возмущенные пользователи.





Один из комментаторов даже предложил устроить субботник на берегу.





Ранее сообщалось, что в Алматинской области водоохранную зону используют как мусорный полигон.





Бережно относиться к природе призвали также в нацпарке "Бурабай". Там попросили туристов не оставлять на деревьях завязки из тряпок и целлофана.



