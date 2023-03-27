В нацпарке Бурабай собрали три тонны мусора

Сотрудники ГНПП очищают озера от мусора, оставленного рыбаками и любителями активного зимнего отдыха, чтобы он не ушел под воду после таяния льда

Фото: udp-rk.kz

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Кокшетау. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 3 тонн мусора собрали за зимний период с акватории озер Щучинско-Боровской курортной зоны инспекторы Государственного национального природного парка Бурабай, - Более 3 тонн мусора собрали за зимний период с акватории озер Щучинско-Боровской курортной зоны инспекторы Государственного национального природного парка Бурабай, сообщает пресс-служба парка.





В рамках акции "Чистый лед" сотрудники ГНПП очищают озера от мусора, оставленного рыбаками и любителями активного зимнего отдыха, чтобы он не ушел под воду после таяния льда. Заодно проводят профилактические беседы с отдыхающими.





Последняя масштабная акция по очистке ледового покрытия озер Боровое, Щучье и Малое Чебачье в уходящем зимнем сезоне была проведена 24 марта. В ней приняли участие 45 человек инспекторского состава Боровского, Акылбайского, Бармашинского лесничеств, а также рыбаки-любители. С ледового покрова было собрано и вывезено более 35 кг различных бытовых отходов.





Кстати, в зоне природоохранной ответственности коллектива ГНПП расположены 23 озера. Ледовое покрытие пяти самых крупных из них - озер Щучье, Боровое, Большое и Малое Чебачье, и Катарколь превышает 10,5 тысячи га.





Ихтиофауна озер нацпарка перезимовала в этом году в целом нормально. За исключением озер Жукей и Катарколь, где наблюдалось снижение уровня растворенного в воде кислорода и понадобилось проведение аэрационных мероприятий. Бурить лунки, чтобы насытить кислородом воду, инспекторам нацпарка за зиму пришлось 12 раз. В данный момент обстановка на озерах стабильная. С приближением весны внимание инспекторов перенесено на охрану мест массового нереста рыбы, гнездования водоплавающих и околоводных птиц. Акция "Чистый лед" стала уже ежегодной традицией, где участвуют рыбаки-любители, отдыхающие, местные жители. Тем самым мы призываем всех к чистоте окружающей среды!" - рассказал инженер ихтиолог Максим Пак.





Ранее сообщалось, что на территории Акылбайского лесничества государственного национального природного парка Бурабай выявлен факт незаконной порубки древесины. Факт незаконной порубки расследуют акмолинские полицейские. По данным полиции, ущерб составляет 700 тысяч тенге.





Ущелье Кок-лай-сай возле Алматы регулярно заваливают мусором и отходами из ближайших садоводческих товариществ "Кок-Лай-Сай", "Весна" и "Эдельвейс".



