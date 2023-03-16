15.03.2023, 10:21 13021
Строительные компании оштрафованы за организацию стихийных свалок под Астаной
За загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства нарушители оштрафованы на сумму более 50 млн тенге
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане сотрудниками районных акиматов и природоохранной полиции выявлены несанкционированные места для вывоза мусора, которые организовывают различные предприятия и сами жители города, сообщает пресс-служба столичного акимата.
В текущем году за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства нарушители оштрафованы на сумму более 50 млн тенге. В числе нарушителей также 15 строительных компаний, рассказали в пресс-службе ведомства.
В прошлом году было ликвидировано почти 300 мест стихийных свалок. Вывезено более 35 тысяч тонн мусора. К примеру, в районе Есиль - 312 мест, в районе Алматы - 105 мест, в Байконыре - 90 мест, в Сарыарке - 44", - уточнили в акимате.
Акиматом совместно с природоохранной полицией, департаментом экологии города Астаны, единым контакт-центром І KOMEK 109 усилен контроль за вывозом и утилизацией мусора также посредством городских камер видеонаблюдения "Сергек".
В целях создания инфраструктуры по управлению строительными отходами и снижению объема образования стихийных свалок акиматом построена и запущена площадка для складирования и переработки строительных отходов "Северная гряда". На площадке установлен дробильный комплекс мощностью 196 000 кубометров в год, предназначенный для переработки строительных отходов (асфальт, кирпич, бетон и др.).
Напомним, застройщиков Астаны оштрафовали за нарушения правил безопасности.
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16.03.2023, 16:12 2231
Акиматы будут проводить общественные слушания перед принятием решения о застройке зеленых территорий
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов утвердило типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов.
В документе прописаны правила озеленения городских территорий, строительства объектов, дорожных и иных работ в зоне зеленых насаждений и т.д.
Принятие уполномоченным органом решений о застройке или реконструкции территорий, занятых зелеными насаждениями, в том числе парков, скверов, бульваров, санитарно-защитных зон организаций и иных промышленных объектов, осуществляется с обязательным проведением общественных слушаний", - говорится в документе.
При проектировании и строительстве объектов предусматривается озеленение территории предоставленного под строительство объекта с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений на территории предполагаемого к строительно-монтажным работам участка.
Также в правилах прописаны меры по содержанию и защите зеленых насаждений. В них входят обязательное рыхление почвы, стрижка живой изгороди, прополка сорняков, полив на протяжении всего вегетационного периода, а в жаркое и засушливое время года - с большей частотой, внесение удобрений, борьба с вредителями и другие необходимые меры.
Содержание и защита зеленых насаждений осуществляется:
- на землях общего пользования - уполномоченным органом;
- в парках и скверах возлагается на собственников или на уполномоченное собственником лицо;
- на территории промышленных предприятий и других объектах собственности, а также на отведенной и закрепленной территории - возлагается на собственников или пользователей этих объектов;
- на территориях, отведенных под строительно-монтажные работы, - возлагается на заказчика.
Вырубка деревьев разрешена в случаях:
• осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией;
• обслуживания объектов инженерного благоустройства, при реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных коммуникаций;
• ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе на объектах инженерного благоустройства и инженерных сетей;
• благоустройства территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений;
• санитарной вырубки деревьев, создающих угрозу безопасности здоровью и жизни людей, а также влекущих ущерб имуществу физическому и юридическому лицу;
• произрастаний деревьев и кустарников на землях общего пользования.
При этом указывается, что вырубка деревьев производится по разрешению уполномоченного органа в соответствии с разрешительными процедурами.
Уполномоченный орган не выдает разрешение на вырубку зеленых насаждений, занесенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
Правила также предусматривают порядок посадки, пересадки и компенсационной посадки деревьев.
Ранее сообщалось, что в Астане при строительстве очередного здания срубили многолетние деревья.
В горах Алматы продолжают уничтожать плодовые сады.
В Караганде сорок деревьев варварски вырвали на месте будущей стройки.
14.03.2023, 20:35 16426
Мусорный полигон в Форт-Шевченко перенесли на новое место
Фото: центр общественных коммуникаций региона
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Актау. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Место хранения твердых бытовых отходов по требованию жителей Тупкараганского района области перенесли на новое место - в 4,5 км от Форт-Шевченко, сообщает "Лада".
На сегодняшний день на старый полигон прекращается сброс твердых бытовых отходов, а мусор доставляется на новый полигон. В районном акимате добавили, что новый полигон находится примерно в 4,5 км в северном направлении города Форт-Шевченко. На старом полигоне ведутся рекультивационные работы.
Ранее сообщалось, что в мусорную свалку превращается поселок Кемертоган в Алматинской области. Горы отходов соседствуют с жилыми домами.
В Казахстане уровень переработки и утилизации отходов все еще достаточно невысок. Так, в 2021 году объем образованных в РК твердых бытовых отходов (ТБО) составил 4,2 млн тонн - на 7,4% меньше, чем годом ранее, а доля переработки и вторичного использования ТБО достигла лишь 23,4%. При этом доля переработки растет из года в год: в 2020 году показатель составлял 19,1%, в 2019-м - 14,9%, в 2018-м - 11,5%, а в 2015-м - и вовсе всего 1,8%. Что касается коммунальных отходов, то их объем, наоборот, вырос на 13,6% за год, до 4 млн тонн. При этом доля переработки и утилизации коммунальных отходов уменьшилась с 20,5% в 2020 году до 13,6% в 2021-м. Впрочем, до 2020 года она составляла менее 13%.
Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова отметила, что проблемы, связанные с отходами, входят в тройку главных экологических проблем в Казахстане.
13.03.2023, 10:46 26961
Архары и степная кошка попали на фотоловушку в заповеднике Каратау
Фото: Instagram/karatau_nature_reserve
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Туркестан. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Работники Каратуского заповедника поделились в социальных сетях кадрами животных, заснятыми на фотоловушки.
Архары и степная кошка, заснятые на фотоловушки во время очередных мониторинговых наблюдений", - говорится в сообщении к публикации.
Архары относятся к разряду редких и находящихся под угрозой исчезновения диких копытных животных. По информации Комитета лесного хозяйства и животного мира РК, в 2021 году поголовье архаров в стране составляло более 18 тысяч особей.
В Мангистауской области на видео засняли тысячи розовых фламинго.
На данный момент тысячи фламинго набираются сил в Мангистау, чтобы дальше полететь в Коргалжын. Смотреть на летящих фламинго - это настоящее удовольствие для глаз, их красота оставляет незабываемое впечатление", - написал автор видео, блогер Азамат Сарсенбаев в своем Telegram-канале.
11.03.2023, 14:02 45356
В Красном море возможна глобальная экологическая катастрофа
Фото: vsegda-pomnim.com
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Каир. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Организации Объединенных Наций поделились планами предотвращения возможной экологической катастрофы в Красном море.
ООН приобрела большой танкер для перевозки нефти с ржавого супертанкера FSO Safer, который более 30 лет стоял у берегов Йемена.
Это попытка предотвратить самую страшную экологическую катастрофу в истории", - пишет CNN.
По данным агентства, 47-летний танкер не обслуживался с 2015 года из-за конфликта в Йемене.
Масштабный разлив с Safer уничтожит нетронутые рифы, прибрежные мангровые заросли и другую морскую жизнь по всему Красному морю, подвергнет миллионы людей воздействию сильно загрязненного воздуха и перекроет жизненно важные поставки продовольствия и топлива в Йемен, где 17 миллионов люди уже нуждаются в продовольственной помощи", - говорится в сообщении ООН на веб-сайте, посвященном этой проблеме.
Если нефть разольется, очистка обойдется в 20 миллиардов долларов, а экология из-за нанесенного разливом ущерба не восстановится и в течение 25 лет, заявил резидент и координатор гуманитарной помощи ООН в Йемене Дэвид Грессли.
По его словам, разлив может дойти до африканского побережья и повлиять на судоходство.
Стоит отметить, что проблемы экологии и стремительного роста населения планеты все громче заявляют о себе.
15 ноября прошлого года Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек. По мере ускорения темпов роста общего населения Земли с середины прошлого столетия людям необходимо все больше ресурсов - пищи, сырья, материалов. Серьезной становится и проблема отходов, как бытовых, так и промышленных. Так в России площадь покрытой мусором территории уже сопоставима с площадью Греции. Мир в целом уже ежегодно производит более двух миллиардов тонн бытового мусора, грозящих превратить планету в большую помойку. Человечество все активнее вырубает леса, уничтожает естественную среду обитания диких животных, истощает водные ресурсы и ведет по своим растущим потребностям более масштабную экономическую деятельность. Антропогенный фактор является основной причиной глобального потепления, провоцируемого выбросами парниковых газов. Так, в ЮНЕСКО заявили, что некоторые знаковые ледники на объектах всемирного наследия исчезнут к 2050 году. В частности, в Гренландии стремительно тает ледяной покров, а площадь морского льда в Антарктике в феврале этого года достигла исторического минимума.
11.03.2023, 13:12 46231
В трех регионах Казахстана объявили карантин
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу в нескольких населенных пунктах трех регионов Казахстана ввели карантин в связи со вспышкой заболеваний сельскохозяйственных животных.
В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области выявлена оспа мелкого рогатого скота в селах Аккайнар, Шынгыстай и Жана Ульго. В Каркаралинском районе Карагандинской области, на территории зимовки "Бопы" в Бактинском сельском округе, карантин устанавливается в связи с возникновением эмфизематозного карбункула среди крупного рогатого скота. Кроме того, ограничительные мероприятия вводятся на территории села Сатай в Узункольском районе Костанайской области в связи с возникновением бруцеллеза крупного рогатого скота", - сообщает El Dala.kz.
Напомним, вчера сообщалось о вспышке бруцеллеза среди животных в Костанайской области. Заболевших животных сдали на санитарный убой. В феврале в Шымкенте более 20 человек заразились бруцеллезом.
Ранее Минсельхоз Казахстана сообщил о начале ветеринарно-профилактических мероприятий в стране. На весеннюю вакцинацию сельхозживотных выделено более 66 млн доз препаратов.
Напомним, в минувшем году в Казахстане было зафиксировано множество случаев заболевания людей и домашних животных бруцеллезом. Рост заболеваемости санитарные врачи связывают с неблагополучной эпизоотической ситуацией среди животных. Они напомнили, что инфекция передается не только через домашний скот, но и через других животных. Чтобы избежать инфицирования бруцеллезом, врачи рекомендуют подвергать тщательной термической обработке молоко и мясо.
В 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В июле в Алматы был подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
В ноябре прошлого года агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным, в котором ученый рассказал о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
10.03.2023, 14:48 54371
Упавшие в Иртыш вагоны с рудой поднимут до 2024 года
Фото: yk-news.kz
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Усть-Каменогорск. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Упавшие в прошлом году в реку Иртыш вагоны, груженые рудой и шлаком, обязали поднять со дна до 2024 года.
Согласно программе ремедиации КТЖ обязуется поднять вагоны и остатки груза до 2024 года, сообщает Yk-news.kz.
Сейчас ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Семейское отделение ГП" находится в поиске решения сложившейся ситуации. Таких грузовых кранов, которые могли бы поднять со дна вагоны, на сегодняшний день пока нет", - рассказал руководитель департамента экологии ВКО Данияр Алиев.
Напомним, в апреле прошлого года на железнодорожном участке Оскемен - Кумыстау с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда. Два из них были загружены рудой, остальные 16 - шлаком. Четыре вагона опрокинулись в реку. Экологи провели исследование проб воды из реки на предмет загрязнения, превышений ПДК каких-либо веществ не выявлено.
Ранее во время визита в Павлодарскую область президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Иртыш имеет исключительное значение для Павлодарской области.
Эта река является основным источником существования для населения, промышленности и сельского хозяйства региона. За последние три года площадь орошаемых земель в области увеличилась в 1,5 раза", - сообщил глава государства.
09.03.2023, 20:19 62061
В Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы
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Алматы. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций Алматы к.б.н., заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева Нуржан Мухамадиев заявил, что подснежники в Алматы находятся на грани исчезновения.
По его словам, в связи с расширением города и в связи со строительной деятельностью увеличилось значение алматинских подснежников, так как их ареал стал уменьшаться, они практически начали исчезать. Кроме того, горожане, выезжая на природу, срезают подснежники во время цветения и цветы не успевают размножаться. Ученый призвал алматинцев наслаждаться первоцветами, не уничтожая их при этом.
Помимо подснежников, на грани исчезновения крокусы и ирисы. В городе также произрастают краснокнижные дубы. У нас в городе и предгорьях произрастают эндемичные хвойные деревья - ель шренка, она произрастает только в наших горах. Все они нуждаются в защите", - рассказал Нуржан Мухамадиев.
В свою очередь старший научный сотрудник отдела гербологии КазНИИ Марат Болтаев отметил, что все подснежники являются краснокнижными, даже растущие в городских дворах. В 2016 году подснежники занесли в Красную книгу РК.
Напомним, в ботаническом саду Алматы зацвели галантусы, или, как их называют по-другому, подснежники.
09.03.2023, 18:23 62461
Япония передала Казгидромету оборудование по прогнозированию засухи
Новое оборудование является дополнением к существующему и позволит оперативно формировать прогнозы о наступлении засухи для информирования региональных властей и фермерских хозяйств
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Япония и ПРООН передали оборудование для прогнозирования и предупреждения засух Национальной гидрометеорологической службе Казахстана, сообщает пресс-служба программы развития ООН.
Новое оборудование является дополнением к существующему и позволит оперативно формировать прогнозы о наступлении засухи для информирования региональных властей и фермерских хозяйств", - говорится в пресс-релизе.
В Казахстане наряду с митигацией (митигация - уменьшение вероятности наступления рискового события. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) видится важным работать над проектами по адаптации к изменению климата с тем, чтобы подготовить инфраструктуру и экономику к экстремальным погодным явлениям как следствию климатических изменений. ПРООН в Казахстане вместе с партнерами по развитию продолжит оказывать системную поддержку правительству страны в реализации мер для устойчивого сельского хозяйства, внедрения возобновляемых источников энергии и энергосбережения, сохранения природного капитала и выполнения Казахстаном международных обязательств в области климата", - отметил заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.
В свою очередь генеральный директор РГП "Казгидромет" Данара Алимбаева отметила, что сельское хозяйство является климатозависимой отраслью экономики, поэтому в условиях изменения климата и экономической нестабильности агрометеорологическое обслуживание сельскохозяйственных предприятий региона заслуживает особого внимания.
За последние годы в целях расширения перечня продуктов, предлагаемых фермерам и уполномоченным государственным органам, в РГП "Казгидромет" внедряются новые модели агрометеорологического прогнозирования и совершенствуются используемые методы прогнозов, в том числе для диверсификационных культур и прогнозирования засух, помимо оборудования в головном офисе мы также внедряем мобильные приложения, осуществляем плановые выезды по маршрутам для конкретизации полученных данных", - сказала Данара Алимбаева.
В рамках совместного проекта ПРООН "Использование определяемых на национальном уровне вкладов для достижения нулевых выбросов и устойчивого к изменению климата развития в ответ на чрезвычайную климатическую ситуацию", реализуемого при поддержке правительства Японии, также запланированы работы по созданию методик, оцифровке данных и увеличению вычислительной мощности РГП "Казгидромет".
Напомним, летняя засуха в южных и западных регионах Казахстана - довольно частое явление, которое крайне негативно отражается на фермерских хозяйствах и урожае.
Так, в 2021 году в Мангистауской области выдался экстремально засушливый летний период. В результате пострадал ряд регионов на юге и западе страны. Из-за засухи и недостатка кормов массово погибал скот. В некоторых селах верблюдов и лошадей кормили размоченным картоном. В Минсельхозе признали, что не были готовы к засухе, хотя она была ожидаема.
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